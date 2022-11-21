Медицина

19:00 21.11.2022

ВООЗ з початку війни зафіксувала 703 випадки нападу агресора на медустанови

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ВООЗ з початку війни зафіксувала 703 випадки нападу агресора на медустанови

Всесвітня організація охорони здоров'я (ВООЗ) від початку війни зафіксувала 703 випадки нападу російських окупантів на українські медустанови, повідомив регіональний директор ВООЗ доктор Ганс Клюге на брифінгу у Києві в понеділок.

Він зазначив, що на тлі серйозних руйнувань система охорони здоров'я стикається також із викликами через пандемію COVID-19, сезонний грип і низький рівень вакцинації.

Крім того, підготовка української системи охорони здоров'я до зими містить забезпечення медустанов опаленням і генераторами.

Клюге також повідомив, що "на деокупованих територіях ми бачимо серйозні виклики через те, що там живуть люди похилого віку, які мають хронічні захворювання".

"Ми говоримо з групою наших волонтерів, які здійснюють медичні поставки в так звані сірі зони або в деокуповані райони. Там немає жодної медичної допомоги первинної ланки, немає сімейного лікаря, немає аптек. Разом із МОЗ ми намагаємося заповнити цю прогалину завдяки нашим мобільним бригадам", - сказав він.

"Україна зіткнулася зараз з таким викликом, якого не було вже давно. Майже 50% цивільної критичної інфраструктури постраждали або зруйновані. Це початок дуже серйозної зими, в деяких районах України температура може опуститися нижче 20 градусів. Це найсерйозніша атака на структури охорони здоров'я на європейському континенті після Другої світової війни", - наголосив він.

 

 

Теги: #напад #медзаклади #агресор

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