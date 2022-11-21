Медицина

15:28 21.11.2022

Шмигаль розраховує, що ВООЗ активно долучиться до забезпечення українських медзакладів енергетичним обладнанням

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Шмигаль розраховує, що ВООЗ активно долучиться до забезпечення українських медзакладів енергетичним обладнанням

 Прем'єр-міністр Денис Шмигаль розраховує, що ВООЗ активно долучиться до забезпечення українських медичних закладів енергетичним обладнанням.

"Підтримка медичної сфери в умовах війни залишається одним із головних пріоритетів уряду. Обговорили потреби та виклики медицини з директором Європейського регіонального бюро ВООЗ Гансом Клюге", - написав Шмигаль у телеграм-каналі.

За його словами, уряд разом із ВООЗ активно працює над забезпеченням українських лікарень автомобілями швидкої допомоги та обладнанням.

"Ключовим завданням зараз так само є забезпеченість медичних закладів якнайбільшою кількістю енергетичного обладнання. Розраховуємо, що ВООЗ активно долучиться й до цього процесу", - заявив прем'єр.

Він також зазначив, що сторони спільно приділяють значну увагу розвитку в Україні медицини катастроф, галузі психічного здоров'я, системи реабілітації та протезування.

Крім того, Шмигаль та Клюге обговорили розширення медичних послуг для пацієнтів у регіонах, що постраждали від війни, зокрема на Херсонщині, а також відновлення медичної системи на звільнених територіях.

 

Теги: #енергетика #вооз #шмигаль

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