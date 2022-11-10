Медицина

18:22 10.11.2022

ВООЗ поставила в Україну понад 1300 тонн товарів медпризначення від початку повномасштабного вторгнення РФ - представник організації

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ВООЗ поставила в Україну понад 1300 тонн товарів медпризначення від початку повномасштабного вторгнення РФ - представник організації

Всесвітня організація охорони здоров'я (ВООЗ) поставила в Україну понад 1300 метричних тонн товарів медичного призначення від початку повномасштабного вторгнення Росії 24 лютого, повідомив керівник офісу ВООЗ в Україні та її представник доктор Ярно Хабіхт.

"ВООЗ є одним із найбільших постачальників медичних препаратів в Україну: від часу вторгнення Росії 24 лютого 2022 року ВООЗ поставила 1300 метричних тонн товарів медичного призначення", - сказав він в інтерв'ю агентству "Інтерфакс-Україна".

Хабіхт зазначив, що серед цих товарів, зокрема, генератори кисню для забезпечення безперервного функціонування відділень інтенсивної терапії, генератори електроенергії, хірургічні набори, необхідні препарати для лікування хронічних захворювань, автомобілі швидкої допомоги тощо.

"Ми продовжуємо доставляти вкрай необхідні товари на нещодавно звільнені території, зокрема в Харківську та Донецьку області. Протягом останніх кількох тижнів були поставки в Ізюм, Лиман, Харків і Святогірськ із необхідними гуманітарними засобами, й найближчими днями та тижнями дістанемося інших регіонів", - сказав він.

Теги: #медицина #товари #вооз

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