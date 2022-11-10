Керівник офісу ВООЗ в Україні: Атаки на медичні заклади є порушенням міжнародного права

Керівник офісу ВООЗ в Україні, представник ВООЗ доктор Ярно Хабіхт в інтерв’ю агентству "Інтерфакс-Україна" розповів про вплив війни та дій агресора на медичну інфраструктуру і доступ українців до медичних послуг

Текст: Анна Левченко

- Які основні проблеми на сьогодні виявила ВООЗ у сфері охорони здоров’я та медицини в Україні? Які з цих проблем пов’язані з війною?

- Після восьми місяців російського вторгнення в Україну та ураження критичної інфраструктури країни її стійка система охорони здоров’я продовжує надавати життєво необхідну медичну допомогу за підтримки ВООЗ та партнерів, готуючись до складної зими.

Доступ до медичної допомоги був обмежений через війну на тлі постійних атак на галузь охорони здоров’я, внаслідок чого деякі заклади не можуть працювати, що значно впливає на доступ людей до послуг охорони здоров’я.

Війна, що триває, також істотно вплинула на ланцюги постачання медичних засобів, необхідних для порятунку життя, і на можливості гуманітарних організацій, у тому числі ВООЗ, допомагати тим, хто найбільше цього потребує. Забезпечення життєво необхідними медичними засобами територій України, доступ до яких було відновлено, залишається одним із ключових пріоритетів ВООЗ в Україні, і ми продовжуємо необхідні медичні поставки на ці території.

ВООЗ підтвердила більше 660 атак на медичні заклади України з 24 лютого 2022 року. Національні органи влади також фіксують атаки на охорону здоров'я в країні. Ці атаки є порушенням міжнародного права. Вони призвели до поранень або загибелі медичних працівників, пацієнтів, а також порушили ланцюги постачання та завдали шкоди лікарням і медичним закладам.

Серед інших проблем, пов’язаних зі здоров’ям, - зростання хронічних захворювань, в тому числі гіпертонії та інших неінфекційних захворювань. Масове переміщення населення в межах України також спричинило додаткове навантаження на місцеві заклади охорони здоров’я, особливо в малих містах і сільській місцевості; система охорони здоров’я на місцях поступово до цього адаптується.

Нещодавня оцінка потреб у сфері охорони здоров’я, проведена ВООЗ в Україні, показала: зростаючі витрати, логістичні перешкоди та пошкоджена інфраструктура роблять доступ до основних послуг усе більш складним для дедалі більшої кількості цивільних осіб.



- Чи має ВООЗ шляхи розв’язання цих проблем на основі досвіду, накопиченого в інших країнах, чи, можливо, досвід України певною мірою унікальний?

- ВООЗ тісно співпрацює з Міністерством охорони здоров’я України, національними та місцевими органами та понад 150 партнерами на місцях з метою відбудови системи охорони здоров’я в Україні.

ВООЗ є одним із найбільших постачальників медичних препаратів в Україну: від часу вторгнення Росії 24 лютого 2022 року ВООЗ поставила 1300 метричних тонн товарів медичного призначення. Серед цих поставок - генератори кисню для забезпечення безперервного функціонування відділень інтенсивної терапії, генератори електроенергії для забезпечення продовження роботи лікарень та надання екстреної допомоги під час надзвичайних ситуацій, хірургічні набори, необхідні препарати для лікування хронічних захворювань, автомобілі швидкої допомоги та багато іншого. Такі поставки часто є визначальними для порятунку життя та дають системі охорони здоров’я змогу продовжувати працювати навіть за найважчих обставин.

Ми продовжуємо доставляти вкрай необхідні товари на нещодавно звільнені території, зокрема в Харківську та Донецьку області. Протягом останніх кількох тижнів були поставки в Ізюм, Лиман, Харків і Святогірськ з необхідними гуманітарними засобами, і найближчими днями та тижнями дістанемось інших регіонів.

ВООЗ також реалізує програми у різних напрямах з метою реагування на потреби охорони здоров’я в Україні.

У співпраці з Офісом першої леді ВООЗ підтримує надання психологічної та психосоціальної підтримки цивільному населенню та працівникам охорони здоров’я. Від початку війни проведено десятки тисяч консультацій із психосоціальної підтримки.

Крім того, ВООЗ навчила тисячі медичних працівників з питань різноманітних потреб - серед іншого, щодо гендерного насильства, травматологічної хірургії, масового надходження поранених, постраждалих від хімічних речовин, епідеміології та лабораторної діагностики.

ВООЗ також підтримує продовження вакцинації проти COVID-19 шляхом безоплатного надання вакцин через COVAX та інші програми імунізації, що набувають критичного значення у зв’язку з наближенням зими і очікуваним поширенням респіраторних інфекцій.

Ведеться підтримка координації бригад екстреної медичної допомоги по всій Україні в напрямах медичних консультацій, травматології та невідкладної хірургії, реабілітаційних засобів, а також медичної евакуації.

Ми продовжуємо підтримувати проєкт створення мобільних медичних бригад у семи областях для забезпечення постійного доступу до медичної допомоги. Він зосереджений на лікуванні неінфекційних захворювань, включаючи серцево-судинні захворювання, гіпертонію, респіраторні захворювання та діабет, які залишаються основними причинами передчасної смертності в Україні. ВООЗ також допомагає розповсюджувати препарати для лікування неінфекційних захворювань у важкодоступних районах, приділяючи особливу увагу найбільш уразливим пацієнтам.



- Яку допомогу ВООЗ надає Україні? Хто і як координує надання цієї допомоги?

- ВООЗ координує роботу свою роботу з органами влади: на державному рівні така координація відбувається з Міністерством охорони здоров’я України, а на місцевому рівні - з органами та установами, відповідальними за охорону здоров’я. Підтримка ВООЗ доповнює роботу органів влади на загальнодержавному та місцевому рівнях. Ми також координуємо роботу з агенціями ООН та понад 150 гуманітарними партнерами, оскільки ВООЗ є провідною установою Кластеру охорони здоров’я.



- Чи відстежує ВООЗ розподіл/використання наданої допомоги?

- Ми налагодили ефективний ланцюг поставок, який дає нам змогу завозити в Україну тонни товарів медичного призначення та розподіляти їх по всій країні у координації з Міністерством охорони здоров’я.

Екстрене розміщення медичних засобів на регіональних складах гарантує, що вони будуть готові до негайного використання в регіонах у разі виникнення гострої потреби. Для цього, окрім головного офісу в Києві, ми створили п’ять регіональних хабів зі складами у Львові, Вінниці, Одесі, Дніпрі та Полтаві.

ВООЗ в Україні веде постійний діалог з органами охорони здоров’я на національному та місцевому рівнях та здійснює моніторинг розподілу та використання допомоги, що надається.

- Як ВООЗ оцінює перспективи післявоєнної відбудови системи охорони здоров'я? Скільки для цього потрібно коштів? Скільки на це піде часу?

- Ключове питання, визначальне для відбудови - як охопити ключовими медичними послугами ті соціальні групи, які їх найбільше потребують. Частково цьому може сприяти відбудова окремих закладів охорони здоров’я, але ВООЗ також прагне підтримувати довгострокову відбудову системи охорони здоров’я України.

Побудова кращої, більш продуманої системи потребує не лише поліпшення процесів і політик, а й збільшення інвестицій у охорону здоров’я. Пріорітетом для ВООЗ в Україні залишається зміцнення кадрів охорони здоров’я, забезпечення доступності фармацевтичних препаратів та інших важливих товарів медичного призначення, а також стимулювання науково обґрунтованих змін шляхом ефективного застосування даних і практик охорони здоров’я.

Інвестиції в охорону здоров’я не тільки забезпечують добробут, а й закладають основу довгострокової відбудови та зростання в країні. Доступність медичних послуг і препаратів створює відчуття безпеки та нормальності для кожного, сприяє довірі до місцевої та національної влади. Одне слово, охорона здоров’я мають бути в центрі відбудови.



- Яку саме увагу варто приділяти підтримці психічного здоров’я українців під час війни? Які ресурси знадобляться для підтримки психічного здоров’я українців після війни?

- За деякими оцінками, у кожної п’ятої особи, котра перебуває в умовах конфлікту, розвивається психічний розлад. Україна не є винятком. За даними оцінок, 22% населення, яке зараз проживає на територіях, охоплених війною, у різний час протягом наступного 10-річного періоду, ймовірно, матиме певні проблеми з психічним здоров’ям. Причому кожна десята особа страждатиме на помірний або важкий розлад, наприклад, психоз чи депресію з суїцидальною поведінкою. Особи, котрі вже мали психічні розлади і користувалися державною психіатричною і соціальною допомогою, стикаються з додатковими труднощами в доступі до необхідних послуг.

Люди також відчувають тривожність або смуток, проблеми зі сном, втому, злість і незрозумілі соматичні симптоми. Забезпечення постійного доступу населення України та медичних працівників до психологічної та психосоціальної підтримки є пріоритетом для ВООЗ у координації з партнерами на місцях.

Усі мають усвідомлювати цінність свого психічного здоров’я та благополуччя і знати, як його захистити. Тому в ці складні часи треба надавати пріоритету базовим стратегіям самодопомоги та практиці базових методів керування стресом, а також, за необхідності, звертатися до закладів охорони здоров’я та спеціалістів із психічного здоров’я.

Проте ми вважаємо, що завдяки відданості та інноваціям з боку уряду та Офісу першої леді Україна має хороші можливості для швидкого розвитку системи та послуг із психічного здоров’я, адже за минулі роки було зроблено багато підготовчих кроків у рамках поточних реформ у цій сфері.



- Чи є в Україні відповідна інфраструктура? Яку допомогу може надати ВООЗ у цьому напрямі?

- ВООЗ надає технічні рекомендації Міністерству охорони здоров’я та Офісу першої леді, а також іншим партнерам. ВООЗ також очолює групу майже з 300 партнерів, які працюють у сфері психічного здоров’я та психосоціальної підтримки в Україні, шляхом просування найкращих практик, навчання спеціалістів першої лінії реагування як керувати стресом, навчання персоналу Центрів громандського здоров’я з ведення типових психічних захворювань.

Україна вжила заходів щодо перегляду інфраструктури психічного здоров’я. Цей процес було започатковано ще до війни. У контексті війни структура підтримки психічного здоров’я має бути ретельно спланована, отримувати підтримку й успішно впроваджуватись, оскільки підтримка психічного здоров’я має важливе значення для відбудови України.