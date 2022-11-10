Медицина

18:03 10.11.2022

ВООЗ підтвердила понад 660 атак на медзаклади України від початку війни - представник організації

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ВООЗ підтвердила понад 660 атак на медзаклади України від початку війни - представник організації

Всесвітня організація охорони здоров'я (ВООЗ) підтвердила понад 660 атак агресора на медичні заклади України від початку війни, повідомив керівник її офісу в Україні, представник ВООЗ доктор Ярно Хабіхт.

"ВООЗ підтвердила понад 660 атак на медичні заклади України з 24 лютого 2022 року. Національна влада також фіксує атаки на охорону здоров'я в країні", - сказав він в інтерв'ю агентству "Інтерфакс-Україна".

Хабіхт наголосив, що "ці атаки є порушенням міжнародного права, призвели до поранень або загибелі медичних працівників, пацієнтів, а також порушили ланцюги постачання і завдали збитків лікарням і медичним закладам".

Крім того, за його словами, після восьми місяців російського вторгнення в Україну "доступ до медичної допомоги був обмежений через війну".

"На тлі постійних атак на галузь охорони здоров'я деякі заклади не можуть працювати, що істотно впливає на доступ людей до послуг охорони здоров'я", - сказав представник ВООЗ.

Також Хабіхт зазначив, що російська агресія "значно вплинула на ланцюги постачань медичних засобів і на можливості гуманітарних організацій, зокрема ВООЗ, допомагати тим, хто найбільше цього потребує", спричинила зростання кількості хронічних захворювань,таких як гіпертонія та інші неінфекційні захворювання.

"Нещодавня оцінка потреб у сфері охорони здоров'я, проведена ВООЗ в Україні, показала, що зростання витрат, логістичні перешкоди та пошкоджена інфраструктура роблять доступ до основних послуг дедалі складнішим для дедалі більшої кількості цивільних осіб", - наголосив представник ВООЗ.

Теги: #вооз #атаки_рф #лікарні

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