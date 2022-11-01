Окупанти вивезли з лікарень тимчасово окупованого Берислава медобладнання, діяльність медзакладів у місті припинено – Центр національного спротиву

Російські окупанти вивезли медичне обладнання з лікарень тимчасово окупованого Берислава (Херсонська обл.), діяльність медичних закладів у місті припинено, повідомляє Центр національного спротиву.

"У тимчасово окупованому Бериславі (Херсонська область) росіяни вивезли медичне обладнання з лікарень міста й припинили їх діяльність", - йдеться в повідомленні.

У ньому наголошується, що загарбники продовжують створювати гуманітарну кризу на тимчасово окупованих територіях, а також змушувати місцевих жителів "евакуюватись", фактично депортуючи їх.

"При цьому триває мародерство регіону. Зокрема, росіяни вивозять майно навчальних закладів, промислових об'єктів, комунальну техніку", - підсумували в центрі.