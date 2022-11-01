Медицина

18:48 01.11.2022

Окупанти вивезли з лікарень тимчасово окупованого Берислава медобладнання, діяльність медзакладів у місті припинено – Центр національного спротиву

1 хв читати

 Російські окупанти вивезли медичне обладнання з лікарень тимчасово окупованого Берислава (Херсонська обл.), діяльність медичних закладів у місті припинено, повідомляє Центр національного спротиву.

"У тимчасово окупованому Бериславі (Херсонська область) росіяни вивезли медичне обладнання з лікарень міста й припинили їх діяльність", - йдеться в повідомленні.

У ньому наголошується, що загарбники продовжують створювати гуманітарну кризу на тимчасово окупованих територіях, а також змушувати місцевих жителів "евакуюватись", фактично депортуючи їх.

"При цьому триває мародерство регіону. Зокрема, росіяни вивозять майно навчальних закладів, промислових об'єктів, комунальну техніку", - підсумували в центрі.

 

Теги: #окупація #меддопомога #херсонська_область

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

18:59 01.11.2022
Генштаб ЗСУ: Російські загарбники продовжують примусово переміщувати цивільне населення тимчасово окупованої території Херсонщини

Генштаб ЗСУ: Російські загарбники продовжують примусово переміщувати цивільне населення тимчасово окупованої території Херсонщини

19:05 31.10.2022
В Ізюмі ексгумовано тіла місцевих жителів, убитих окупантами у власному автомобілі – поліція

В Ізюмі ексгумовано тіла місцевих жителів, убитих окупантами у власному автомобілі – поліція

14:55 31.10.2022
Російські окупанти у Херсоні вивозять архів із центрального РАЦСу, майно ДСНС та все з міськради - депутат облради

Російські окупанти у Херсоні вивозять архів із центрального РАЦСу, майно ДСНС та все з міськради - депутат облради

19:47 28.10.2022
У результаті операції з деокупації Невського на Луганщині знищено 34 окупантів, трьох узято в полон

У результаті операції з деокупації Невського на Луганщині знищено 34 окупантів, трьох узято в полон

13:07 28.10.2022
"Vodafone Україна" відновив роботу мережі в Херсонській області за 20 км від лінії фронту

"Vodafone Україна" відновив роботу мережі в Херсонській області за 20 км від лінії фронту

19:16 27.10.2022
Медичну допомогу через спричинені обстрілами та вибухами травми з початку війни отримали майже 8 тис. українців

Медичну допомогу через спричинені обстрілами та вибухами травми з початку війни отримали майже 8 тис. українців

17:57 27.10.2022
Зеленський: Росія в діалозі з Україною не зможе отримати те, що хоче, - окупацію

Зеленський: Росія в діалозі з Україною не зможе отримати те, що хоче, - окупацію

10:19 27.10.2022
На Херсонщині під час розмінування загинув керівник вибухотехніків облполіції

На Херсонщині під час розмінування загинув керівник вибухотехніків облполіції

12:30 25.10.2022
Російські окупанти обстріляли цивільний автомобіль на Херсонщині, є загиблі

Російські окупанти обстріляли цивільний автомобіль на Херсонщині, є загиблі

18:48 24.10.2022
Окупанти випустили злочинців із Херсонської колонії та вербують ув'язнених до своїх лав – Генштаб

Окупанти випустили злочинців із Херсонської колонії та вербують ув'язнених до своїх лав – Генштаб

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Україна у поточному сезоні може зіткнутися з твіндемією COVID-19 і грипу – голова НТГЕІ

Україна дозволила вакцинацію проти COVID-19 дітям від п'яти років

В Україні достатньо тестів для виявлення віспи мавп, необхідності в карантині немає - Кузін

В Україні зареєстровано перший випадок віспи мавп

На митниці заблоковано близько 230 тис. упаковок життєво необхідних ліків на понад 56 млн грн, завезених як гумдопомога

ОСТАННЄ

Кабмін створив Запорізький державний медико-фармацевтичний університет

Україна отримала 2,3 млн доз вакцини проти COVID-19 виробництва Pfizer-BioNTech у рамках ініціативи COVAX

МОЗ та МЗУ розраховують заощадити близько 1 млрд грн за підсумками закупівель-2022 і направити їх на закупівлі ліків з ДКД

Наявних залишків ліків в українських лікарнях достатньо і вистачить щонайменше на пів року – заступник міністра

У Китаї почали пропонувати вакцину від COVID-19, яку необхідно вдихати ротом

Фонд Народонаселення ООН в Україні передав до Харківської області мобільну акушерсько-гінекологічну амбулаторію

Безкоштовна діагностика з виявлення орфанних захворювань у новонароджених тепер доступна у 12 областях України – заступниця голови ОП Соколовська

Медцентр "Лелека" продовжив міжнародну акредитацію стандарту JCI на 2023 рік

Віктор та Олена Пінчуки створюють національну мережу реабілітаційних центрів для військовослужбовців в Україні

Кількість страхових партнерів багатопрофільного медичного центру "Лелека" сягнула 20

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА