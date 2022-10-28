Україна отримала 2,3 млн доз вакцини проти COVID-19 виробництва Pfizer-BioNTech у рамках ініціативи COVAX

Україна отримала 2,3 млн доз вакцини проти COVID-19 виробництва Pfizer-BioNTech від Дитячого фонду ООН (ЮНІСЕФ), наданих урядом США в рамках ініціативи COVAX.

Як повідомляється на сайті Міністерства охорони здоров'я, після отримання цього траншу загальна кількість вакцин, наданих з початку пандемії Україні в рамках COVAX становитиме 6,4 млн доз.

Вакцина призначена як для первинного курсу імунізації, так і для бустерної дози (першої та другої).

За інформацією МОЗ, вакцину розвезуть 23 регіонами України. Зокрема, до Києва надійде понад 31 тис. доз, до Львівської області – понад 29 тис. доз, Полтавської – понад 23 тис. доз, до Харківської, Одеської та Київської по 20 тис. доз.

"Наприкінці жовтня та на початку листопада до регіонів надійде понад 332 тис. доз вакцини", - уточнюють у відомстві.

Другу бустерну дозу в Україні можуть отримати всі люди віком від 18 років. Особливо важливо, щоб бустер отримали люди із груп ризику: люди поважного віку, з онкологією, серцево-судинними захворюваннями, бронхіальною астмою, діабетом. Люди з ослабленою імунною системою можуть одержати до 5 доз вакцини проти COVID-19.