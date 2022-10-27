Медичну допомогу через спричинені обстрілами та вибухами травми з початку війни отримали майже 8 тис. українців

З початку повномасштабної війни медичну допомогу в рамках програми медичних гарантій (ПМГ) через спричинені обстрілами та вибухами травми отримали 7730 українців, повідомляє Національна служба здоров'я України (НСЗУ).

Як зазначено в пресрелізі НСЗУ, понад 6500 постраждалих отримували таку медичну допомогу в областях, де тривають активні бойові дії або поблизу них.

За даними електронної системи охорони здоров'я, найбільше пацієнтів із пошкодженнями через військові дії отримали медичну допомогу в клініках Дніпропетровської (3283 пацієнти), Запорізької (923), Черкаської (837), Харківської (543) та Донецької (320) областей.

У НСЗУ зазначають, що лікування травм, отриманих унаслідок воєнних дій, у рамках ПМГ здійснюється безкоштовно.

"Кожен українець може бути впевнений у безоплатній медичній допомозі під час війни. ПМГ показала свою гнучкість та спроможність забезпечувати медичні потреби українців під час пандемії коронавірусної хвороби, а тепер – під час війни", - наголошують у НСЗУ.