Медицина

18:31 04.10.2022

Польські медики надають допомогу мирним жителям Харкова та звільнених районів Харківщини

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Група лікарів і фельдшерів із бригади гуманітарно-медичної допомоги канцелярії прем'єр-міністра Польщі надає допомогу мирним жителям Харкова та звільнених районів Харківської області, повідомив голова канцелярії прем'єр-міністра Польщі Міхал Дворчик.

"У Харкові відучора працює група лікарів і фельдшерів із бригади гуманітарно-медичної допомоги канцелярії прем'єр-міністра Польщі. Весь наступний тиждень польські медики допомагатимуть усім мирним жителям Харкова і звільнених районів Харківської області", - написав Дворчик.

Теги: #польща #харківська_область #меддопомога

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