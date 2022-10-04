Медицина

12:19 04.10.2022

Мінімальна потреба фінансування охорони здоров'я України на 13,6 млрд грн перевищує запланований на 2023 рік обсяг - депутат

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Мінімальна потреба фінансування охорони здоров'я України на 13,6 млрд грн перевищує запланований на 2023 рік обсяг - депутат

Мінімальна потреба фінансування охорони здоров'я України на 13,6 млрд грн перевищує обсяг, передбачений проєктом держбюджету на 2023 рік, вважає член парламентського комітету з питань здоров'я нації, медичної допомоги та медстрахування Оксана Дмитрієва.

"Ми маємо розуміти, що 142,7 млрд грн на всю медичну систему недостатньо. Це менше, ніж торік, але ми маємо враховувати специфіку воєнних травм і те, що значно зростуть витрати на реабілітацію. Мінімальна потреба у фінансуванні - 156,3 млрд грн. І ці кошти потрібно знайти у бюджеті", - сказала вона агентству "Інтерфакс-Україна", коментуючи передбачені проєктом держбюджету-2023 видатки на охорону здоров'я.

Дмитрієва наголосила, що через війну в Україні збільшилася кількість пацієнтів, які потребують реабілітації, вартість якої вища за розрахункові 6-7 тис. грн. Крім того, зросла кількість хірургічних втручань, осколкових поранень, опіків, складних політравм.

"Це все дуже дорого в лікуванні. Це дуже довго щодо реабілітації. Тому й кошти на ці цілі треба виділяти", - сказала вона.

Дмитрієва також наголосила на проблемі нестачі коштів на ліки для тяжкохворих та орфанних пацієнтів. "Лише 360 млн грн передбачено на закупівлю інноваційних ліків за договорами керованого доступу (ДКД), які дають змогу закуповувати найновіші інноваційні засоби безпосередньо у виробника і знизити ціну на препарати на 50-70%, купити більше ліків. Передбачені проєктом держбюджету 360 млн грн лише на 15,3% забезпечують потребу у закупівлі лікарських засобів за ДКД за потреби 2,4 млрд грн", - сказала вона.

За словами Дмитрієвої, зокрема, серед пацієнтів, які потребують ліків за механізмом ДКД - діти зі спінальною м'язовою атрофією (СМА), які потребують дорогого лікування. "Фінансування на рівні 15,3% потреби призведе до неможливості отримати ліки у необхідній кількості та поставить під загрозу здоров'я та життя тяжкохворих українців. Залишити віч-на-віч із хворобою тих, хто точно не в змозі знайти сотні тисяч, а то й мільйони на лікування, ми просто не маємо права. Я подала відповідні поправки до проєкту держбюджету", - сказала вона.

Водночас Дмитрієва зазначила, що проєкт держбюджету зберіг обсяги фінансування основних програм, трансплантацій та кошти на боротьбу з епідеміями.

"Бюджет складний і зовсім не такий, як би хотілося для системи охорони здоров'я. Однак важливо розуміти, що це проєкт бюджету країни, що воює. Зважаючи на реалії війни медична частина досить збалансована. На Програму медичних гарантій виділяється 142,7 млрд грн. Це саме та програма, яка гарантує пацієнтам, що послуги, які вони отримують у лікарнях, будуть оплачені державою", - наголосила депутат.

Теги: #фінансування #охорона_здоровя

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