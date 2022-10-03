Київ забезпечив районні евакуаційні комісії йодовмісними препаратами

Йодид калію вже отримали всі десять районних евакуаційних комісій при районних державних адміністраціях м. Києва, повідомляє департамент муніципальної безпеки Київської міської державної адміністрації в понеділок.

Як пояснили в департаменті, саме ці комісії відповідають за безпосереднє планування, підготовку, організацію і, в разі потреби, евакуацію у своїх районах. Якщо постане потрібна в евакуації, йодид калію видаватимуть населенню, яке потрапило в зону забруднення, на евакуаційних пунктах, відповідно до рекомендацій медиків, йдеться в повідомленні.

Також запаси йодиду калію має департамент охорони здоров'я КМДА, який у разі виникнення або загрози виникнення радіаційної небезпеки забезпечить ним комунальні заклади охорони здоров'я та сімейних лікарів міста. Крім того, йодид калію доступний в аптеках міста.

Водночас у столичній міськадміністрації спростували інформацію, що в школи Києва нібито планують доставити препарати йоду й видавати учням.

"Жодних розпоряджень щодо збору згоди від батьків на прийом школярами йодиду калію департамент освіти і науки КМДА також не давав. Нагадаємо, що без офіційної рекомендації йодид калію в жодному разі не можна призначати собі самостійно і приймати для профілактики", - наголосили в КМДА.