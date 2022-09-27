Медицина

13:05 27.09.2022

За цього епідсезону до України надійде понад 340 тис. доз вакцин від грипу – Радуцький

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За цього епідсезону до України надійде понад 340 тис. доз вакцин від грипу – Радуцький

Цього епідеміологічного сезону до України надійде понад 340 тис. доз вакцин від грипу, повідомив голова парламентського комітету здоров'я нації, медичної допомоги та медстрахування Михайло Радуцький.

У своєму "телеграм-каналі" у вівторок він уточнив, що МОЗ досягло домовленостей з партнерами про постачання як гуманітарної допомоги 163 тис. доз вакцини "Ваксігрип" від компанії "Санофі" та 30 тис. доз цієї вакцини - у рамках проєкту PIVI. Загалом як допомогу до країни поставлять 193 тис. доз вакцин від грипу.

Крім того, за словами Радуцького, у поточному епідсезоні на приватний ринок України надійдуть 150 тис. доз вакцини – 100 тис. "ДжисіФлю", 50 тис. "Ваксігрип".

"Минулого року на приватному ринку було закуплено понад мільйон доз вакцин від грипу. Цього року очікується постачання 150 тис. доз. Але якщо буде попит, гадаю, приватні компанії закуплять більше", - додав він.

Радуцький також сказав, що вакцина "Ваксігрип" вже надійшла до деяких аптек. Її вартість майже не відрізняється від минулорічної – 300–400 грн.

За оцінками МОЗ, щеплення від грипу за станом здоров'я та медичними показниками рекомендовано 4,7 млн українців. Через воєнний стан та обмежене фінансування держзакупівель критична необхідність вакцинації груп ризику встановлено на рівні 250 тис. доз.

До групи ризику входять медики, ЗСУ, МВС, СБУ та вагітні жінки. Вони, згідно з заявками від сімейних лікарів, за бажання зможуть отримати щеплення від грипу безоплатно.

Теги: #грип #вакцини #радуцький

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