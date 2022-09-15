Медицина

20:18 15.09.2022

В Україні зареєстровано перший випадок віспи мавп

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В Україні зареєстровано перший випадок віспи мавп

В Україні зареєстровано перший випадок віспи мавп, повідомляє Міністерство охорони здоров'я.

"Наразі пацієнт госпіталізований до медичного закладу для стаціонарного лікування, у нього легкий перебіг хвороби", - повідомляє відомство.

У МОЗ уточнюють, що захворювання діагностовано завдяки ПЛР-дослідженню, проведеному обласним Центром контролю та профілактики хвороб МОЗ України. Наразі триває епідеміологічне розслідування зазначеного випадку.

Відомство з метою збереження комфорту пацієнта не уточнює, де саме діагностовано захворювання.

За словами пацієнта, він не мав контактів із хворими на віспу мавп і не виїжджав за кордон. Проте поява симптомів захворювання та попередні результати збирання епідеміологічного анамнезу зазначають, що пацієнт був інфікований в одному з великих міст країни.

Із симптомів захворювання у нього спостерігається підвищена температура, висипання на тілі.

У МОЗ уточнюють, що в Україні потреби у вакцинації проти мавпової віспи поки немає, враховуючи відсутність зареєстрованих випадків та знижену ймовірність їх занесення. Окрім того, Всесвітня організація охорони здоров'я не рекомендує масової вакцинації.

Віспа мавп - подібне захворювання, що викликається вірусами сімейства поксвірусів. Вона схожа на натуральну віспу, проте має меншу летальність та легші симптоми.

До 2022 року віспа мавп фіксувалася в країнах Центральної та Західної Африки, зараз понад половину всіх зафіксованих випадків припадає на Південну та Північну Америку.

Нині у світі зареєстровано три вакцини проти віспи мавп, проте їх виробництво та запаси обмежені. У деяких країнах вже проводять вакцинацію груп ризику з огляду на поширення захворювання. Раніше вакцинація проти віспи мавп здійснювалася лише у ендемічних для цієї інфекції країнах, тобто країнах Африки.

 

 

Теги: #україна #віспа_мавп

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