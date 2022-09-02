Медицина

07:21 02.09.2022

У Канаді схвалили оновлену вакцину проти COVID

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У Канаді схвалили оновлену вакцину проти COVID

Канада схвалила застосування оновленої COVID-вакцини Moderna, розробленої для боротьби з новітніми субштамами коронавірусу "Омікрон", повідомляє канадський департамент охорони здоров'я.

"Департамент охорони здоров'я сьогодні схвалив адаптовану версію COVID-вакцини Moderna Spikevax. Ця вакцина (відома під назвою "бівалентна") діє проти оригінального вірусу SARS-CoV-2 з 2019-го та штаму Omicron (BA.1). Її дозволено використовувати як бустерну дозу для осіб віком від 18 років", - йдеться в повідомленні.

Це перша бівалентна вакцина від COVID-19, схвалена для використання в Канаді. "Після детального та незалежного наукового аналізу департамент охорони здоров'я Канади дійшов висновку, що бівалентний бустер Moderna Spikevax – безпечний та ефективний", - зазначили у відомстві.

У департаменті охорони здоров'я звернули увагу, що "вакцинація залишається одним із найбільш дієвих способів захисту від COVID-19". "Своєчасна вакцинація від COVID-19, зокрема отримання відповідно до рекомендацій бустерних доз, допомагає захистити від тяжкої хвороби та інших ускладнень інфікування COVID-19", - зазначили у департаменті.

Раніше цю вакцину схвалили для використання в США.

 

 

 

Теги: #вакцина #канада #вірус #схвалення

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