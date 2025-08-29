Інтерфакс-Україна
00:12 29.08.2025

США схвалили продаж Україні авіабоєприпасів на $825 млн – Держдеп

Державний департамент США схвалив продаж Україні чергового пакету військової допомоги вартістю близько $825 мільйонів, повідомляє сайт Держдепу.

"Державний департамент ухвалив рішення про схвалення можливого продажу уряду України військових боєприпасів та пов'язаного з ними обладнання авіаційної доставки на суму близько 825 мільйонів доларів. Агентство з питань співробітництва у сфері оборони та безпеки видало необхідну сертифікацію, повідомивши Конгрес", - сказано в повідомленні.

У Держдепі повідомили, що Україна висловила бажання придбати до 3 350 ракет з розширеною дальністю дії (ERAM - ред.) та стільки ж GPS/INS модулів.

До пакету допомоги також входять контейнери для ракет, пілони для підвішування, комплектуючі та допоміжне обладнання, запасні частини, витратні матеріали та аксесуари, послуги з ремонту та повернення, програмне забезпечення для озброєння та допоміжне обладнання, апаратне забезпечення системи планування місій, постачання та підтримка секретного програмного забезпечення, секретні та несекретні публікації та технічна документація, навчання персоналу та навчальне обладнання, транспортна підтримка, дослідження та опитування, інженерні, технічні та логістичні послуги уряду США та підрядників, інші пов'язані елементи логістичної та програмної підтримки.

Загальна вартість оцінюється в $825 мільйонів США.

"Ця пропозиція щодо продажу сприятиме досягненню цілей зовнішньої політики та національної безпеки США шляхом підвищення безпеки країни-партнера, яка є рушійною силою політичної стабільності та економічного прогресу в Європі", - зазначили в Держдепі.

У США вважають, що новий пакет допомоги покращить здатність України протистояти поточним та майбутнім загрозам шляхом подальшого оснащення її для виконання завдань самооборони та регіональної безпеки. Окрім цього у Держдепі зазначили, що Україна не матиме труднощів із впровадженням цих товарів та послуг у свої збройні сили.

Україна використає для цієї покупки фінансування від Данії, Нідерландів та Норвегії, а також зовнішнє військове фінансування від Сполучених Штатів.

