Медицина

10:49 30.08.2022

Фармгалузь України інтегрується в ЄС - міністр Ляшко

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Фармгалузь України інтегрується в ЄС - міністр Ляшко

Україна запроваджує єдину з Євросоюзом термінологію та правила регулювання фармацевтичного ринку. Це передбачено новим законом "Про лікарські засоби", який напередодні був підписаний Президентом України.

Як пояснив міністр охорони здоров'я України Віктор Ляшко, оновлений закон імплементує найкращі європейські практики регулювання фармацевтичної галузі.

"Комплексне оновлення законодавчої бази є можливістю і для регуляторної системи, і для бізнесу запровадити нові практики роботи по-європейськи, оновити та уніфікувати правила ринку. Це сприятиме покращенню доступності ліків для українців в усьому світі, а також краще захищатиме їхні права як споживачів", - наголосив Ляшко, якого цитує пресслужба МОЗ.

Закон гармонізує українське законодавство, що регулює правовідносини у сфері лікарських засобів, з нормативно-правовими актами ЄС.

Документ, серед іншого, визначає умови створення, фармацевтичної розробки, доклінічних досліджень, клінічних випробувань (досліджень), державної реєстрації лікарських засобів.

Він також передбачає створення умов для розвитку фармацевтичної промисловості, формування сприятливого інвестиційного клімату, подолання технічних бар’єрів у міжнародній торгівлі лікарськими засобами.

Крім того, закон урегулює роботу інтернет-аптек, адже встановлює правила дистанційної торгівлі лікарськими засобами населенню.

"Триває підготовка до вступу України в Європейський Союз, тому робота над нормативно-правовими актами, що регулюють фармацевтичну галузь України, є надзвичайно актуальною", - додав міністр Ляшко.

Нагадаємо, 28 липня Верховна Рада України ухвалила законопроєкт "Про лікарські засоби" у другому читанні. 16 серпня Президент України його підписав. 

Теги: #ляшко #лікарські_засоби

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