Медицина

14:12 25.08.2022

ЮНІСЕФ доставив в Україну 100 тис. доз ковідної вакцини Janssen (Jcovden) у межах COVAX

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ЮНІСЕФ доставив в Україну 100 тис. доз ковідної вакцини Janssen (Jcovden) у межах COVAX

Дитячий фонд ООН (ЮНІСЕФ, UNICEF) доставив в Україну 100 тис. доз векторної вакцини від COVID-19 Janssen (Jcovden) у межах міжнародної ініціативи COVAX.

Як повідомляється в пресрелізі Міністерства охорони здоров'я, вакцину розподілено та доставлено до 21 області України та Києва.

Дніпропетровська область, зокрема, отримала 10 тис. доз, Харківська – 6 тис., Чернівецька – 5 тис., Київська та Львівська – по 4 тис. доз цієї вакцини.

Доставка вакцини Janssen (Jcovden) стала можливою завдяки фінансовій підтримці Великої Британії.

У МОЗ нагадують, що з початку повномасштабного вторгнення РФ Україна отримує вакцини проти коронавірусної хвороби лише безоплатно у межах міжнародної ініціативи COVAX. Роботу COVAX координують Глобальний альянс із вакцин та імунізації (GAVI), ВООЗ та Коаліція з питань інновацій для готовності до епідемій (CEPI), а ЮНІСЕФ взаємодіє з виробниками та партнерами із закупівель та логістики вакцин проти COVID-19.

Постачання від ініціативи COVAX триватимуть.

Janssen – векторна вакцина, розроблена фірмою Janssen, якою володіє компанія Johnson&Johnson. Назва вакцини Jcovden. Вакцина містить знешкоджений аденовірус людини, в який вмонтовано ДНК, що кодує шиповидний білок вірусу SARS-CoV-2.

Вакцина потребує температури зберігання від +2 до +8 С, призначена для людей віком від 18 років. Вакцина дозволена до екстреного застосування ВООЗ, дозвіл на її використання дали США, Велика Британія, Європейський Союз, Швейцарія, Канада та багато інших країн. В Україні вакцину Janssen зареєстровано 2 липня 2021 року.

Теги: #вакцина #юнісеф

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