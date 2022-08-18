Медицина

12:19 18.08.2022

БФ "Майнді" та дослідницький центр "Кантар Україна" проведуть дослідження психологічного стану населення в умовах війни

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БФ "Майнді" та дослідницький центр "Кантар Україна" проведуть дослідження психологічного стану населення в умовах війни

Благодійний фонд "Майнді" спільно з дослідницьким центром "Кантар Україна" мають намір виконати дослідження психологічного стану населення в умовах війни.

Як повідомили агентству "Інтерфакс-Україна" у фонді, дослідження буде проведено за фінансової підтримки благодійного фонду та волонтерської криптомонети UAF Coin, створених українською криптосоцмережею Sl8 (sl8.online) для підтримки ЗСУ.

Перший етап дослідження стартував на початку серпня 2022 року, респондентами онлайн-опитування стануть громадяни України.

"Наслідки війни передбачають, зокрема, довготривалий психологічний збиток, який у майбутньому може негативно впливати на суспільство, руйнувати сім'ї та громади, порушувати розвиток соціальної та економічної структури націй. Дослідження допоможе визначити проблемні місця й дасть змогу покращити психологічний стан населення, яке відіграє критично важливу роль на шляху до перемоги у війні", - зазначають у фонді.

Дослідження буде проведено у містах України з населенням понад 50 тисяч осіб. Серед респондентів віком від 18 до 55 років. Учасників дослідження буде обрано у випадковий спосіб за репрезентативною вибіркою. Над програмою дослідження працювала команда українських психологів та провідних дослідницьких інститутів.

Метою цього опитування є збір інформації, яка дасть змогу отримати відповіді на рівень сформованості культури психологічної допомоги та потреб у її формуванні та розвитку, визначення стану психологічного благополуччя та соціального здоров'я українців. Це дослідження допоможе в роботі волонтерських та державних організацій, які надають підтримку українцям в умовах війни.

БФ "Майнді" – благодійний фонд, який реалізує загальнонаціональну соціально-гуманітарну програму реінтеграції постраждалих від війни до активного життя. Фонд спеціалізується на психологічній допомозі, фізичній реабілітації на базі партнерської міжнародної мережі бізнес-центрів REGUS, супроводі у протезуванні, професійній орієнтації та навчанні у різних галузях, працевлаштуванні за квотами та соціальної адаптації.

Теги: #війна #дослідження #психологічний_стан

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