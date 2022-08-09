Медицина

13:26 09.08.2022

Вакцинацією від поліомієліту за 6 міс. 2022 року було охоплено 33% дітей до року – ЦГЗ

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Вакцинацією від поліомієліту за 6 міс. 2022 року було охоплено 33% дітей до року – ЦГЗ

Вакцинацією від поліомієліту за січень-червень 2022 року було охоплено лише 33,3% дітей віком до року, повідомив Центр громадського здоров'я (ЦГЗ) Міністерства охорони здоров'я.

Відомство наголошує, що цього замало для колективного імунітету.

Крім того, ЦГЗ повідомив, що показник охоплення щепленням проти поліомієліту дітей від одного року становить для дітей до 1,5 років – 33,5%, для дітей до 6 років – 33,2%, для дітей до 14 дітей – 28,6%. %.

ЦГЗ нагадує, що на першому році життя дитина має отримати дві дози вакцини ін'єкційно (ІПВ) у два та чотири місяці, у шість місяців дитина отримує краплі (ОПВ). Також краплі дитина отримує у 1,5 роки, 6 років та у 14 років.

Таким чином, імунітет до поліомієліту до кінця життя формують шість доз вакцини.

Поліомієліт – дуже заразне та небезпечне інфекційне захворювання. Вірус поліо інфікує воду і їжу, що передається від людини до людини, як правило, через брудні руки до рота, після чого розмножується в кишківнику. Поліовірус також може залишатися на іграшках та побутових речах, яких торкаються інфіковані люди. У деяких випадках захворювання призводить до невиліковного паралічу кінцівок.

Теги: #діти #вакцинація

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