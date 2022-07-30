Фонд Qatar Fund For Development передав МОЗ України $5 млн

Катарський фонд Qatar Fund For Development у рамках ініціативи UNITED24 передав Міністерству охорони здоров'я України допомогу у розмірі $5 млн, повідомляє пресслужба МОЗ.

"Уперше за два місяці роботи UNITED24 на медичну допомогу було зроблено внесок від великого фонду. Такі пожертвування від фондів є критично важливими для нас, адже ми розуміємо, що одним платежем можемо закрити велику потребу. Ми дякуємо Qatar Fund For Development за істотний внесок у порятунок життів . Запрошуємо інші організації до взаємодії, щоб кошти, зібрані на допомогу українцям, були використані ефективно та цілеспрямовано", - наголосив міністр охорони здоров'я України Віктор Ляшко.

Наголошується, що кошти будуть спрямовані на закупівлю машин швидкої медичної допомоги та наркозно-дихальних апаратів для проведення інгаляційної анестезії під час хірургічних втручань у медзакладах.