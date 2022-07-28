Медицина

14:44 28.07.2022

Хорватію накриває хвиля високопатогенних підваріантів коронавірусу "омікрон" - епідеміологи

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Хорватію накриває хвиля високопатогенних підваріантів коронавірусу "омікрон" - епідеміологи

Епідеміологи попереджають про нову хвилю високопатогенних підваріантів коронавірусу "омікрон" у Хорватії, повідомляє хорватська телерадіокомпанія ХРТ із посиланням на національний Інститут громадської охорони здоров'я.

"Хорватія перебуває під ударом нової хвилі високопатогенних підваріантів коронавірусу, внаслідок чого кількість позитивних випадків серед тестованих збільшилася на 30%", - йдеться у повідомленні інституту, витримки з якого наводить ХРТ.

"Наразі на нашій території циркулюють три підваріанти "омікрону", - зазначають хорватські епідеміологи.

Найбільша кількість заражень відзначена у столиці країни Загребі, а також у Сплітсько-Далматинському та Приморсько-Горанському регіонах, нагадує ХРТ.

За останню добу в Хорватії виявили 1899 нових заражень коронавірусом, 16 людей померли від ускладнень, пов'язаних із зараженням.

Теги: #хорватія #омікрон

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