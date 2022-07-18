Біженці з України в Польщі отримали доступ до медичної допомоги нарівні з громадянами

Громадяни України, які вимушено переїхали до Польщі, рятуючись від російської воєнної агресії, отримали доступ до медичної допомоги нарівні з польськими громадянами, повідомляє Міністерство охорони здоров'я України.

"Для цього потрібно мати закордонний паспорт громадянина України, в якому є позначка про перетин кордону після 24 лютого 2022 року. Якщо перетнули кордон без закордонного паспорта – документ, що підтверджує дату перетину польського кордону польськими службами. Надання медичної допомоги для українців – безоплатне", - зазначається повідомленні.

Також українці повинні мати статус біженця або статус тимчасового захисту, а також аналог українського ідентифікаційного номера – PESEL, який надасть доступ до послуг у сфері охорони здоров'я.

Польща надала українцям безкоштовний доступ до медичної допомоги на всіх рівнях: базова медична допомога — візити до сімейних лікарів, виклик "швидкої"; спеціалізована амбулаторна допомога; діагностичні дослідження (за направленням лікаря); лікування у стаціонарі; психіатричне лікування; реабілітація (окрім курортів); стоматологічні послуги.

Громадяни України, діти та молодь до 19 років також мають право отримати безоплатні профілактичні щеплення згідно з польською Програмою профілактичних щеплень. Для цього слід звернутися до свого сімейного лікаря та отримати відповідне направлення. Також кожен повнолітній українець, а також дитина з 5 років, які перебувають у Польщі, можуть вакцинуватись проти COVID-19.