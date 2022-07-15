Франція передала Україні мобільну лабораторію для аналізу ДНК, повідомляють міністерство внутрішніх справ і міністерство Європи та закордонних справ Франції.

"14 липня 2022 року Центр із криз і підтримки міністерства Європи та закордонних справ передав Офісу генерального прокурора України нову мобільну лабораторію для проведення експрес-аналізу та експертизи ДНК", - йдеться в спільному пресрелізі, оприлюдненому на сайті МЗС Франції у п'ятницю.

Ця ДНК-лабораторія, подібна до тієї, що розгорнута на місці місією судово-медичної підтримки французького IRCGN і фінансується міністерством Європи та закордонних справ, являє собою обладнання, що не має собі рівних у світі судової генетики і дає змогу швидко проводити генетичний аналіз великої кількості біологічних зразків.

Її розробила французька компанія TRACIP (Deveryware Group) спільно з IRCGN, яка є експертом у сфері ідентифікації жертв (вибірки та оброблення ДНК) та збирання доказів.

У відомствах запевнили, що на знак солідарності з українським народом Франція і далі надаватиме підтримку в боротьбі з безкарністю в Україні.