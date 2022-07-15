Медицина

16:53 15.07.2022

Франція передала Україні мобільну лабораторію для аналізу ДНК

1 хв читати
Франція передала Україні мобільну лабораторію для аналізу ДНК

Франція передала Україні мобільну лабораторію для аналізу ДНК, повідомляють міністерство внутрішніх справ і міністерство Європи та закордонних справ Франції.

"14 липня 2022 року Центр із криз і підтримки міністерства Європи та закордонних справ передав Офісу генерального прокурора України нову мобільну лабораторію для проведення експрес-аналізу та експертизи ДНК", - йдеться в спільному пресрелізі, оприлюдненому на сайті МЗС Франції у п'ятницю.

Ця ДНК-лабораторія, подібна до тієї, що розгорнута на місці місією судово-медичної підтримки французького IRCGN і фінансується міністерством Європи та закордонних справ, являє собою обладнання, що не має собі рівних у світі судової генетики і дає змогу швидко проводити генетичний аналіз великої кількості біологічних зразків.

Її розробила французька компанія TRACIP (Deveryware Group) спільно з IRCGN, яка є експертом у сфері ідентифікації жертв (вибірки та оброблення ДНК) та збирання доказів.

У відомствах запевнили, що на знак солідарності з українським народом Франція і далі надаватиме підтримку в боротьбі з безкарністю в Україні.

Теги: #днк #франція #лабораторія

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

19:01 14.07.2022
Ліна Костенко стала кавалером ордена Почесного легіону

Ліна Костенко стала кавалером ордена Почесного легіону

20:02 13.07.2022
Військовослужбовці та правоохоронці реєструватимуть свої ДНК-дані

Військовослужбовці та правоохоронці реєструватимуть свої ДНК-дані

14:36 13.07.2022
Французька компанія Matiere передасть Україні 36 легкозбірних мостів - Куліба

Французька компанія Matiere передасть Україні 36 легкозбірних мостів - Куліба

16:03 11.07.2022
Міністр енергетичного переходу Франції закликала країну бути готовою до повного відключення російського газу

Міністр енергетичного переходу Франції закликала країну бути готовою до повного відключення російського газу

07:02 11.07.2022
Французів попереджають про настання сильної спеки наступного тижня

Французів попереджають про настання сильної спеки наступного тижня

19:58 10.07.2022
Французький міністр економіки закликав готуватися до повного відключення російського газу

Французький міністр економіки закликав готуватися до повного відключення російського газу

19:39 08.07.2022
Голова Верховної Ради та голова Сенату Франції підписали Декларацію про парламентське партнерство

Голова Верховної Ради та голова Сенату Франції підписали Декларацію про парламентське партнерство

20:10 05.07.2022
Наукова рада Франції попереджає про майбутні нові хвилі пандемії COVID-19

Наукова рада Франції попереджає про майбутні нові хвилі пандемії COVID-19

15:51 30.06.2022
Франція посилить військову допомогу Україні і зміцнить свій контингент на східному фланзі НАТО - Макрон

Франція посилить військову допомогу Україні і зміцнить свій контингент на східному фланзі НАТО - Макрон

15:01 30.06.2022
Паризький регіон Франції підтримає відновлення Київської та Чернігівської областей – Шмигаль

Паризький регіон Франції підтримає відновлення Київської та Чернігівської областей – Шмигаль

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

На митниці заблоковано близько 230 тис. упаковок життєво необхідних ліків на понад 56 млн грн, завезених як гумдопомога

Агресор вивозить з України ефективні ліки, замінює їх на окупованих територіях на російські препарати - Ляшко

Випадків холери в Україні не зафіксовано, спостереження продовжується

Глава ВООЗ прибув в Україну для оцінки необхідної допомоги постраждалим від війни

Кабмін України на період війни скасував усі "зони" щодо COVID та відсторонення від роботи й обмежився рекомендаціями

ОСТАННЄ

Кабмін скасовує використання паперових рецептів за програмою реімбурсації

Мер: У Мелітополі – гостра необхідність у препаратах крові

Американський USAID запускає проєкт на $45 млн для зміцнення системи охорони здоров'я України

Сімейні лікарі можуть виписувати рецепти на ліки проти розладів психіки та епілепсії – МОЗ

Із серпня пацієнти почнуть отримувати електронні рецепти на антибіотики

На митниці заблоковано близько 230 тис. упаковок життєво необхідних ліків на понад 56 млн грн, завезених як гумдопомога

Рада має намір підвищити доступність медичної та реабілітаційної допомоги в умовах воєнного стану для поранених

Близько 80% зруйнованих об'єктів медінфраструктури розміщені на окупованій території - заступник міністра охорони здоров'я

НСЗУ проводить перерахунки для підвищення тарифів на лікування політравм та поранень – голова служби

Із початку війни агресор знищив 85 цивільних автомобілів швидкої допомоги, 105 автомобілів захопив - Ляшко

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА