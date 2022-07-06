Медицина

17:02 06.07.2022

Із початку війни агресор знищив 85 цивільних автомобілів швидкої допомоги, 105 автомобілів захопив - Ляшко

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Із початку війни агресор знищив 85 цивільних автомобілів швидкої допомоги, 105 автомобілів захопив - Ляшко

 Із початку війни агресор знищив в Україні 85 цивільних автомобілів швидкої допомоги та захопив ще 105 автомобілів, повідомив міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко.

"85 цивільних автомобілів швидкої медичної допомоги, які працюють за номером 103, було зруйновано та виведено з маршрутизації, ще 105 автомобілів захоплено, на сьогодні їхня доля нам невідома", - сказав він на брифінгу в середу.

Ляшко також повідомив, що з початку війни було пошкоджено 482 аптеки, 43 аптечні заклади повністю зруйновано.

Теги: #ляшко #моз #війна

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