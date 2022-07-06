З початку війни загинуло 14 українських медпрацівників, 48 поранено – Ляшко

З початку повномасштабного воєнного вторгнення РФ 14 медпрацівників убито, 48 поранено, повідомив міністр охорони здоров'я України Віктор Ляшко.

"Це ті медпрацівники, за якими прийшла офіційна статистика і є офіційні дані", - сказав він.

Ляшко наголосив, що "це ті медпрацівники, які працювали у цивільних медзакладах", без урахування даних про втрати серед воєнних медиків.

За словами Ляшка, з початку війни в Україні пошкоджено об'єкти медичної інфраструктури, 122 клініки зруйновано повністю та не підлягають відновленню, "їх потрібно відбудовувати повністю".

Вартість відновлення пошкоджених об'єктів становить близько 35,808 млрд грн, на відновлення 122 повністю зруйнованих медзакладів необхідно 15,328 млрд грн.