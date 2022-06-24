В Україні центри контролю та профілактики хвороб від початку червня обстежили на холеру 545 осіб із кишковими інфекціями, збудник холери не виявлено

Центри з контролю та профілактики хвороб Міністерства охорони здоров'я від початку червня обстежили на холеру 545 осіб із гострими кишковими інфекціями, збудника холери не виявлено.

Як повідомило МОЗ із посиланням на заступника міністра охорони здоров'я – головного державного санітарного лікаря Ігоря Кузіна, відомство з 1 червня розпочало посилений епіднагляд за холерою.

"Так відбувається щоліта, адже це сприятливий час для поширення цього захворювання. За перші два тижні з 1874 пацієнтів із гострими кишковими інфекціями на наявність холери було обстежено 545 осіб. Холерних вібріонів в обстежених не виявлено", - сказав Кузін.

Він повідомив, що від початку червня було досліджено понад 550 проб прісної води, 47 проб морської води та 215 проб стічної води, холерних вібріонів за результатами досліджень також не виявлено.