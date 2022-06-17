В Україні вже повністю відновлено 32 пошкоджені агресором об'єкти медичної інфраструктури

В Україні вже повністю відновили 32 пошкоджені ракетами та снарядами агресора об'єкти медичної інфраструктури, 188 відновлено частково, повідомляє Міністерство охорони здоров'я.

За інформацією відомства, загалом за час повномасштабного вторгнення в країну агресор пошкодив 618 об'єктів медичної інфраструктури, 118 зруйнував ущент.

Наразі комплексне відновлення медичної інфраструктури триває на територіях деокупованих Київської, Чернігівської, Сумської та Житомирської областей.

За попередніми підрахунками, орієнтовна вартість відновлення медичних закладів в Україні становитиме понад 35 млрд грн.

МОЗ нагадує, що за три місяці війни від обстрілів російських окупантів найбільше постраждала медична інфраструктура Донецької області.

Як повідомлялося, за підсумками зустрічі з членами Європейської Бізнес Асоціації заступники міністра охорони здоров'я Олексій Яременко та Богдан Боруховський повідомили, що від початку війни повністю зруйновано 115 українських медзакладів. Загалом пошкоджень зазнали 705 українських медзакладів, їх відновлення коштуватиме 34 млрд грн. Крім того, Яременко повідомив, що робоча група, яка працює над планом відновлення, перебуває на "фінальній прямій" у розробці основної документації.