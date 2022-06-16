Зв'язок із більшістю клінік на окупованих територіях є - НСЗУ

Із більшістю клінік на окупованих територіях є зв'язок, повідомила директор Східного департаменту Національної служби здоров'я України Наталія Будяк під час онлайн-дискусії у середу.

"Із більшістю клінік є зв'язок, хоча б раз на тиждень чи раз на день отримуємо смс у вайбері, з інших номерів телефону. Ми використовуємо безліч каналів комунікації, а також запитуємо органи влади на місцях про ситуацію в регіоні", - повідомила Будяк.

Під час брифінгу вона зазначила, у свою чергу, що деякі лікарні все ще продовжують надсилати волонтерам заявки, де також зазначають препарати з недоведеною ефективністю.

"Я продовжую бачити "дикі" заявки від лікарень". Я бачила заявку від стаціонарної лікарні, у списку якої були "квіти ромашки", "Стрепсілс" та парацетамол у таблетках", - повідомила Будяк.

Крім цього, вона повідомила, що проблеми із зарплатою медикам у перші місяці війни були локальними. Здебільшого пов'язані з неможливістю керівників підписати документи про виплату зарплати через виїзд до іншого регіону.