Медицина

13:41 16.06.2022

Зв'язок із більшістю клінік на окупованих територіях є - НСЗУ

1 хв читати
Зв'язок із більшістю клінік на окупованих територіях є - НСЗУ

Із більшістю клінік на окупованих територіях є зв'язок, повідомила директор Східного департаменту Національної служби здоров'я України Наталія Будяк під час онлайн-дискусії у середу.

"Із більшістю клінік є зв'язок, хоча б раз на тиждень чи раз на день отримуємо смс у вайбері, з інших номерів телефону. Ми використовуємо безліч каналів комунікації, а також запитуємо органи влади на місцях про ситуацію в регіоні", - повідомила Будяк.

Під час брифінгу вона зазначила, у свою чергу, що деякі лікарні все ще продовжують надсилати волонтерам заявки, де також зазначають препарати з недоведеною ефективністю.

"Я продовжую бачити "дикі" заявки від лікарень". Я бачила заявку від стаціонарної лікарні, у списку якої були "квіти ромашки", "Стрепсілс" та парацетамол у таблетках", - повідомила Будяк.

Крім цього, вона повідомила, що проблеми із зарплатою медикам у перші місяці війни були локальними. Здебільшого пов'язані з неможливістю керівників підписати документи про виплату зарплати через виїзд до іншого регіону.

Теги: #звязок #клініки #окупація #нсзу

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

13:58 14.06.2022
Ткаченко вважає цинічним і нелюдським намір окупаційної влади розпочати у вересні театральний сезон у Маріупольському драмтеатрі

Ткаченко вважає цинічним і нелюдським намір окупаційної влади розпочати у вересні театральний сезон у Маріупольському драмтеатрі

16:17 13.06.2022
Окупанти захопили 54 вантажні вагони з аглорудою Запорізького ЗРК та викрали "КамАЗ"

Окупанти захопили 54 вантажні вагони з аглорудою Запорізького ЗРК та викрали "КамАЗ"

16:03 13.06.2022
Російські окупанти на Херсонщині змушують населення здавати врожай за заниженою ціною - розвідка

Російські окупанти на Херсонщині змушують населення здавати врожай за заниженою ціною - розвідка

14:33 10.06.2022
СБУ: РФ планувала паспортизувати радянськими документами жителів Київщини після окупації

СБУ: РФ планувала паспортизувати радянськими документами жителів Київщини після окупації

10:16 09.06.2022
Російські окупанти в Маріуполі остаточно зносять будинки та відмовляються шукати тіла загиблих під завалами – радник мера

Російські окупанти в Маріуполі остаточно зносять будинки та відмовляються шукати тіла загиблих під завалами – радник мера

10:44 06.06.2022
Україна не відключає і не відключатиме українців від зв'язку - Держспецзв'язку

Україна не відключає і не відключатиме українців від зв'язку - Держспецзв'язку

13:03 03.06.2022
Ми знаємо про вироки судів тим, хто потрапив у полон у Маріуполі, – мер міста

Ми знаємо про вироки судів тим, хто потрапив у полон у Маріуполі, – мер міста

13:54 02.06.2022
Верещук закликає батьків із тимчасово окупованих територій не відправляти дітей навчатися до окупантських навчальних закладів

Верещук закликає батьків із тимчасово окупованих територій не відправляти дітей навчатися до окупантських навчальних закладів

10:42 01.06.2022
Мінреінтеграції оновило перелік розташованих у зоні боїв та окупованих ОТГ

Мінреінтеграції оновило перелік розташованих у зоні боїв та окупованих ОТГ

21:16 31.05.2022
Відновити зв'язок у Херсонській області найближчим часом швидше за все не вдасться

Відновити зв'язок у Херсонській області найближчим часом швидше за все не вдасться

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Випадків холери в Україні не зафіксовано, спостереження продовжується

Глава ВООЗ прибув в Україну для оцінки необхідної допомоги постраждалим від війни

Кабмін України на період війни скасував усі "зони" щодо COVID та відсторонення від роботи й обмежився рекомендаціями

За 28 днів війни ВООЗ підтвердила 18 млн постраждалих та 64 підтверджені напади на систему охорони здоров'я

У понеділок в Україні готові відкритися майже 400 аптек - Liki24

ОСТАННЄ

В Україні немає суттєвого ризику поширення віспи мавп – думка

З України виїхало лише близько 0,5% медпрацівників - Ляшко

Фармкомпанія Санофі з початку війни передала в якості гуманітарної допомоги 30 млн доз ліків для щоденного лікування українців

Акціонери фармкомпанії "Фармак" переобрали НР і її голову

На підконтрольних територіях півдня України епіднагляд із червня традиційно посилено для запобігання холері

Фізособа зможе зберігати ліки з канабісу для медцілей поза спецприміщеннями в обсягах, дозволених для відпуску за одним рецептом - законопроєкт

Основними постачальниками медичної допомоги Україні за останній тиждень стали уряди Великої Британії та Польщі - МОЗ

Фармкомпанія Euro LifeCare/Konark передала Харкову сучасний автомобіль швидкої допомоги

Випадків холери в Україні не зафіксовано, спостереження продовжується

Кількість випадків COVID-19 у світі перевищила 535 млн - університет Гопкінса

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА