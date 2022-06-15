Медицина

19:02 15.06.2022

В Україні немає суттєвого ризику поширення віспи мавп – думка

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В Україні немає суттєвого ризику поширення віспи мавп – думка

В Україні немає суттєвого ризику поширення віспи мавп, хвороба не загрожує Україні масштабною епідемією, вважає доктор медичних наук Дмитро Іванов.

"Можливо, у майбутньому захворюваність на віспу мавп набиратиме обертів, але на сьогодні це більшою мірою хайп, ніж медична проблема", - сказав він у коментарі на YouTube-каналі "Клуб експертів".

При цьому Іванов зазначив, що наразі виявлення хворих під час інкубаційного періоду практично неможливе через відсутність тест-систем і механізмів скринінгу та обстеження тих, хто приїжджає в Україну.

Водночас експерт наголосив, що українські інфекціоністи "принципово готові до появи цієї інфекції та будуть готові діагностувати захворювання".

"Якщо ми говоримо про віспу мавп, як про природного збудника, то він не повинен дати масового поширення та представляти якусь медичну проблему", - сказав він.

Як повідомлялося, за даними ВООЗ, з початку 2022 року у світі зафіксовано понад 1600 випадків захворювання на віспу мавп у 39 країнах світу, з них 72 завершилися летальним кінцем. У Європі найбільша кількість хворих припадає на Велику Британію, Іспанію, Португалію, Німеччину та Нідерланди.

 

 

Теги: #думка #поширення #захворювання

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