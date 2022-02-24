НІР пропонує МОЗ та Міноборони свої потужності для організації військового госпіталю

Національний інститут раку (НІР) призупинив поліклінічний прийом хворих, планові госпіталізації, операції та хіміотерапію, повідомляється у Telegram-каналі клініки.

У НІР зазначають, що клініка працює у взаємодії з держорганами, згідно з інструкціями та чинним законодавством України, "команда інституту мобілізована і готова до подій, що відбуваються".

"Під час термінового засідання колектив НІР одноголосно ухвалив рішення: звернутися до МОЗ, звернутися до Міноборони і під час воєнного стану в Україні виконувати функцію військового госпіталю", - повідомляє клініка.

У НІР уточнюють, що наразі у клініці є 17 повністю укомплектованих операційних залів, досвідчені лікарі та хірурги.