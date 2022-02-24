Медицина

12:22 24.02.2022

НІР пропонує МОЗ та Міноборони свої потужності для організації військового госпіталю

1 хв читати
НІР пропонує МОЗ та Міноборони свої потужності для організації військового госпіталю

Національний інститут раку (НІР) призупинив поліклінічний прийом хворих, планові госпіталізації, операції та хіміотерапію, повідомляється у Telegram-каналі клініки.

У НІР зазначають, що клініка працює у взаємодії з держорганами, згідно з інструкціями та чинним законодавством України, "команда інституту мобілізована і готова до подій, що відбуваються".

"Під час термінового засідання колектив НІР одноголосно ухвалив рішення: звернутися до МОЗ, звернутися до Міноборони і під час воєнного стану в Україні виконувати функцію військового госпіталю", - повідомляє клініка.

У НІР уточнюють, що наразі у клініці є 17 повністю укомплектованих операційних залів, досвідчені лікарі та хірурги.

Теги: #військові #нір
Загрузка...

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

11:35 21.02.2022
У Білорусі перебувають 9 тис. військових РФ, цього недостатньо для нападу на Київ - Резніков

У Білорусі перебувають 9 тис. військових РФ, цього недостатньо для нападу на Київ - Резніков

10:54 21.02.2022
Військовий контингент США в Польщі може бути збільшено - польське МЗС

Військовий контингент США в Польщі може бути збільшено - польське МЗС

07:07 21.02.2022
Росія у тимчасово окупованому Криму стягує військову техніку до адмінкордону з Україною – Чубаров

Росія у тимчасово окупованому Криму стягує військову техніку до адмінкордону з Україною – Чубаров

08:07 19.02.2022
США не відправлятимуть військових до України, але допоможуть фінансово

США не відправлятимуть військових до України, але допоможуть фінансово

21:35 17.02.2022
Британія розпочала перекидання військових і техніки в Естонію

Британія розпочала перекидання військових і техніки в Естонію

19:11 16.02.2022
Профільний комітет рекомендував ВР прийняти за основу законопроєкт, що встановлює адмінвідповідальність за самовільне проникнення на військові об'єкти

Профільний комітет рекомендував ВР прийняти за основу законопроєкт, що встановлює адмінвідповідальність за самовільне проникнення на військові об'єкти

19:05 16.02.2022
Зеленський: Війна триває вже 8 років - ми стали у стільки ж разів сильнішими

Зеленський: Війна триває вже 8 років - ми стали у стільки ж разів сильнішими

07:33 15.02.2022
Кабмін затвердив план заходів до Дня єднання та підвищив зарплати військовим з 1 березня

Кабмін затвердив план заходів до Дня єднання та підвищив зарплати військовим з 1 березня

22:40 13.02.2022
Міноборони Канади заявляє, що виводить частину канадських військових із України

Міноборони Канади заявляє, що виводить частину канадських військових із України

19:41 12.02.2022
Пентагон вирішив вивести з України 160 військових інструкторів

Пентагон вирішив вивести з України 160 військових інструкторів

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Україна вже на піку захворюваності поточної хвилі COVID-19 - глава МОЗ

У МОЗ прогнозують пікові показники захворюваності на COVID-19 в Україні через тиждень-два

Шість областей мають найвищий ризик переходу до "червоної" зони – Ляшко

МОЗ очікує на третину менше смертей від COVID-19 на піку хвилі "омікрону" порівняно з піком "дельти" - міністр

В Україні розпочався спалах СOVID-19 - Ляшко

ОСТАННЄ

Під час надзвичайного стану клініки працюватимуть у звичайному режимі, обмеження надання медпослуг не буде – Ляшко

Ляшко спростував інформацію про наказ МОЗ евакуювати медзаклади в Києві та інших містах

Рівень госпіталізацій із COVID-19 в Україні вже нижчий за показники адаптивного карантину - Ляшко

Медгрупа "Адоніс" відкрила медичний центр у Бучі Київської області

Кількість госпіталізацій через COVID-19 в Україні знижується другий тиждень поспіль

Ляшко відвідав київські лікарні, щоб простежити за станом виплат заробітної плати медпрацівникам

Примусове зобов'язання всіх клінік працювати в ЕСОЗ призведе до зростання тіньового ринку медпослуг - комерційний директор "Сінево"

Україна через два-три тижні пройде пік захворюваності на COVID-19

Смертність від COVID-19, попри зниження захворюваності, буде високою ще два тижні

Рівненщина першою може вийти із червоної зони – Ляшко

РЕКЛАМА
Інтерфакс-Україна
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА