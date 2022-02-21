Медицина

10:43 21.02.2022

Кількість госпіталізацій через COVID-19 в Україні знижується другий тиждень поспіль

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Кількість госпіталізацій через COVID-19 в Україні знижується другий тиждень поспіль

Кількість госпіталізацій через COVID-19 в Україні знижується другий тиждень поспіль, повідомив міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко.

"За минулий тиждень до лікарень було госпіталізовано 20 402 пацієнтів, що на 4 тис. менше, ніж минулого тижня", - сказав він на брифінгу в понеділок.

Ляшко також повідомив, що минулий тиждень (14-20 лютого) "був першим з останніх шести, коли кількість виписаних із лікарень пацієнтів перевищила кількість госпіталізованих".

За минулий тиждень виписано на 4 тис. людей більше, ніж госпіталізовано.

Тижнева кількість "ковідних" госпіталізацій знижується у 21 із 25 регіонів України.

Водночас, за словами Ляшка, в інших чотирьох регіонах (Дніпропетровська, Запорізька, Кіровоградська та Черкаська області) ситуація залишається контрольованою.

Наразі в закладах охорони здоров'я перебувають 24 716 захворілих на COVID-19. Завантаженість ліжок із киснем за тиждень також знизилася на 5,4% і становить 35%.

Завантаженість дитячих ліжок зберігається на рівні 31%, що на 8,9% менше порівняно з попереднім тижнем.

Теги: #госпіталізація #covid_19
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