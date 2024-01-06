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07:17 06.01.2024

Главу Пентагону госпіталізували в перший день Нового року

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Главу Пентагону госпіталізували в перший день Нового року

Главу Міністерства оборони США Ллойда Дж. Остіна госпіталізували в перший день Нового року, повідомляє сайт Пентагону.

"Увечері 1 січня міністра оборони США Ллойда Дж. Остіна III госпіталізували в Національний військово-медичний центр Волтера Ріда у зв'язку з ускладненнями після нещодавно проведеної планової медичної процедури", - повідомив прессекретар Пентагону генерал-майор Пет Райдер.

За словами Райдера, Остін "одужує і очікує, що сьогодні повернеться до виконання своїх обов'язків у повному обсязі".

"У будь-який час заступник міністра оборони був готовий діяти від імені міністра і виконувати його повноваження, якщо це буде потрібно", - зазначив він.

 

 

 

Теги: #сша #міністр #госпіталізація

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