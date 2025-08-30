Генсек Ради Європи госпіталізований

Генеральний секретар Ради Європи Ален Берсе госпіталізований, його участь у запланованих заходах наступного тижня залишається невизначеною, повідомляє сайт Ради Європи.

"Генерального секретаря Ради Європи Алена Берсе було госпіталізовано в ніч з п'ятниці на суботу. Його стан не викликає занепокоєння, але як запобіжний захід він залишатиметься під наглядом протягом кількох днів", - сказано в релізі.

Як зазначається, його участь у Бледському стратегічному форумі скасували, про що повідомили Словенську владу.

Крім того, теж залишається невизначеною його участь у заходах, запланованих на наступний тиждень.