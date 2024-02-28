Короля Норвегії госпіталізовано в Малайзії

Король Норвегії Гаральд був госпіталізований у Малайзії з інфекцією, повідомили у вівторок у королівському домі Норвегії.

87-річний монарх перебуває в приватній поїздці в країну Південно-Східної Азії, повідомляє Reuters.

"Його величність король захворів під час своєї відпустки в Малайзії і був госпіталізований з інфекцією. Король отримує хороший догляд як від малайзійського, так і від норвезького медичного персоналу", - йдеться в заяві королівського дому.

Король Гаральд є церемоніальним главою Норвегії з 1991 року і найстарішим із нині живих монархів Європи. Останніми роками він неодноразово потрапляв до лікарень з інфекційними захворюваннями, а також переніс операцію на серці.

Спадкоємний принц Хокон виконуватиме обов'язки за відсутності свого батька.