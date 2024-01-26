Карла III шпиталізовано для планового лікування

Короля Великої Британії Карла III у п'ятницю було шпиталізовано до лікарні для планової процедури в межах лікування, пов'язаного із захворюванням передміхурової залози, повідомив Букінгемський палац.

"Цього ранку короля шпиталізували до лондонської лікарні для планового лікування", - наводить Mirror витяги із заяви палацу.

"Його Величність хотів би подякувати всім, хто надіслав свої добрі побажання минулого тижня, і він радий дізнатися, що його діагноз позитивно впливає на поінформованість суспільства щодо цієї проблеми здоров'я", - зазначили в канцелярії королівської сім'ї.

Зі свого боку BBC повідомляє, що Карл III проходитиме лікування в тій самій лікарні, де минулого тижня перенесла порожнинну операцію принцеса Уельська Кетрін (Кейт Міддлтон). Зазначається, що перед наміченим йому прийомом він відвідав принцесу.

Як довго британський король пробуде в лікарні, не повідомляють.