Події

07:02 05.08.2022

На місцях вечірнього ворожого обстрілу Харкова знаходять нерозірвані боєголовки, троє постраждалих жителів госпіталізовані й потребують операції

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На місцях вечірнього ворожого обстрілу Харкова знаходять нерозірвані боєголовки, троє постраждалих жителів госпіталізовані й потребують операції

Троє мирних жителів (двоє чоловіків і жінка), які постраждали внаслідок обстрілу Харкова російськими окупаційними військами увечері 4 серпня, госпіталізовані, повідомив голова ОВА Олег Синєгубов.

"Поранені потребують оперативного втручання", - написав Синєгубов у своєму телеграм-каналі.

У свою чергу міський голова Ігор Терехов повідомив, що серйозного обстрілу зазнало Павлове Поле (Шевченківський район Харкова).

"Обстріляно великий квадрат Павлового Поля. Постраждали житлові будинки, навчальні заклади, рятувальники знаходять нерозірвані боєголовки. У багатьох квартирах вибиті вікна. Є інформація про осколкові прильоти в квартири городян", - написав Терехов у своєму телеграм-каналі.

Він наголосив, що у цьому районі немає військової інфраструктури.

"Павлове Поле – район, де немає жодної військової інфраструктури. Це (обстріл – ІФ) черговий акт знищення харків'ян та їх залякування", – написав Терехов.

Він попросив городян не залишати укриттів, а тих, хто перебуває вдома, - дотримуватись правил двох стін.

 

 

Теги: #харків #постраждалі #госпіталізація

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