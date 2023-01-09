Експрезидента Бразилії госпіталізовано в США

Експрезидент Бразилії Жаїр Болсонару, який зараз перебуває в США, госпіталізований до лікарні міста Орландо (штат Флорида).

За повідомленням бразильського медіахолдингу "Глобу", причиною госпіталізації стали сильні болі у животі.

"Глобу" зазначає, що Болсонару потрапляє до лікарні з болями у животі не вперше з 2018 року, коли він отримав ножове поранення в ділянку живота. Насамперед з аналогічною проблемою його госпіталізували в листопаді минулого року.

Прихильники Болсонару напередодні здійснили низку актів вандалізму, прорвавши поліцейське оточення навколо будівель парламенту, Верховного суду та резиденції глави держави, які розташовані недалеко одна від одної в столиці країни місті Бразиліа. Вони не визнають його поразки на виборах минулого року, регулярно проводять акції протесту, вимагаючи повернення експрезидента до влади.