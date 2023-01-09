Події

19:51 09.01.2023

Експрезидента Бразилії госпіталізовано в США

1 хв читати
Експрезидента Бразилії госпіталізовано в США

Експрезидент Бразилії Жаїр Болсонару, який зараз перебуває в США, госпіталізований до лікарні міста Орландо (штат Флорида).

За повідомленням бразильського медіахолдингу "Глобу", причиною госпіталізації стали сильні болі у животі.

"Глобу" зазначає, що Болсонару потрапляє до лікарні з болями у животі не вперше з 2018 року, коли він отримав ножове поранення в ділянку живота. Насамперед з аналогічною проблемою його госпіталізували в листопаді минулого року.

Прихильники Болсонару напередодні здійснили низку актів вандалізму, прорвавши поліцейське оточення навколо будівель парламенту, Верховного суду та резиденції глави держави, які розташовані недалеко одна від одної в столиці країни місті Бразиліа. Вони не визнають його поразки на виборах минулого року, регулярно проводять акції протесту, вимагаючи повернення експрезидента до влади.

 

 

Теги: #госпіталізація #експрезидент

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

18:07 30.11.2022
Пеле госпіталізовано до однієї з лікарень Сан-Паулу - ЗМІ

Пеле госпіталізовано до однієї з лікарень Сан-Паулу - ЗМІ

07:02 05.08.2022
На місцях вечірнього ворожого обстрілу Харкова знаходять нерозірвані боєголовки, троє постраждалих жителів госпіталізовані й потребують операції

На місцях вечірнього ворожого обстрілу Харкова знаходять нерозірвані боєголовки, троє постраждалих жителів госпіталізовані й потребують операції

19:12 21.02.2022
Омбудсмен Денісова закликала госпіталізувати Саакашвілі

Омбудсмен Денісова закликала госпіталізувати Саакашвілі

10:43 21.02.2022
Кількість госпіталізацій через COVID-19 в Україні знижується другий тиждень поспіль

Кількість госпіталізацій через COVID-19 в Україні знижується другий тиждень поспіль

13:45 19.01.2022
В Україні через COVID-19 знову можуть призупинити планові госпіталізації - Ляшко

В Україні через COVID-19 знову можуть призупинити планові госпіталізації - Ляшко

08:43 11.01.2022
У Харкові студента з Конго госпіталізовано з малярією

У Харкові студента з Конго госпіталізовано з малярією

14:12 25.12.2021
П'ятеро людей, зокрема дитина, госпіталізовані внаслідок вибуху в житловому будинку на Львівщині

П'ятеро людей, зокрема дитина, госпіталізовані внаслідок вибуху в житловому будинку на Львівщині

19:43 14.12.2021
Обвинувачуваного в корупції екс-суддю Чауса госпіталізували, судовий розгляд поставили на паузу

Обвинувачуваного в корупції екс-суддю Чауса госпіталізували, судовий розгляд поставили на паузу

19:18 08.12.2021
Пеле доправили до лікарні в Сан-Паулу, де він продовжить лікування

Пеле доправили до лікарні в Сан-Паулу, де він продовжить лікування

15:24 19.11.2021
Саакашвілі погодився госпіталізуватися до військового шпиталю у Ґорі у супроводі довірених осіб

Саакашвілі погодився госпіталізуватися до військового шпиталю у Ґорі у супроводі довірених осіб

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Велика Британія має намір у 2023 році досягти або перевищити торішній рівень надання Україні військової допомоги

У Невському Луганської області від обстрілу окупантів загинули двоє місцевих жителів, ще двоє поранені

Постійний представник Швеції при ЄС підтвердив, що саміт Україна - Євросоюз відбудеться у Києві 3 лютого

Після невдалої спроби захопити Соледар ворог змінив тактику і почав потужний штурм

Німеччина не планує відправляти танки Leopard 2 в Україну - прессекретар уряду

ОСТАННЄ

L3Harris Technologies виготовить ракетні системи для України на $40 млн

Постраждалих від обстрілу в Очакові вже 15

У Берліні, Парижі, Брюсселі та Лондоні викликали послів Ірану через смертні вироки стосовно учасників заворушень у країні

Українка Марта Чумало стала лауреаткою премії ім. Улофа Пальме в галузі прав людини за 2023 рік

У Харкові внаслідок ДТП постраждали троє дітей

Чехія передасть Україні модернізовані танки Т-72 – прем'єр-міністр Фіала

Кожні -5°С це +200 МВт – голова YASNO про збільшення відключень у Києві

Велика Британія має намір у 2023 році досягти або перевищити торішній рівень надання Україні військової допомоги

У Невському Луганської області від обстрілу окупантів загинули двоє місцевих жителів, ще двоє поранені

Голова "Укрзалізниці" відзвітував про 95% дотримання графіка пасажирських поїздів

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА