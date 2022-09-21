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14:28 21.09.2022

Британський король Карл III розраховує на традиційну, але скромнішу церемонію коронації

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Британський король Карл III розраховує на традиційну, але скромнішу церемонію коронації

Британський король Карл III пообіцяв, що церемонія його коронації буде менш затратною, ніж була у королеви Єлизавети II, пише газета The Daily Mirror із посиланням на обізнані джерела у королівському дворі.

За даними співрозмовників видання, коронація Карла III буде "коротшою, менш пишною і менш фінансово витратною", ніж церемонія, яка була організована на честь королеви Єлизавети II у 1953 році. Тоді коронація коштувала 1,57 млн фунтів стерлінгів, що еквівалентно нинішнім 46 млн фунтів.

"Король чудово обізнаний, з якими труднощами стикаються сучасні британці, тому розраховує, що його бажання буде виконано - церемонія коронації має відповідати традиціям, але також і сучасним реаліям", - повідомило джерело газети. Зокрема, може бути скорочено кількість гостей, запрошених на церемонію.

Хоча дату коронації Карла III ще не визначено, 73-річний король уже планує використати цей захід, щоб представити своє бачення сучасної монархії.

"Король давно виступає за впорядковану та спрощену монархію", - наводить The Daily Mirror слова джерела, наближеного до монаршої родини.

Церемонія коронації у Великій Британії зазвичай відбувається під час церковної служби, де монарха наділяють королівськими регаліями. Традиційно вона відбувається за кілька місяців після смерті попереднього монарха. Так, Єлизавету II було короновано 2 червня 1953 року, хоча зійшла престол вона 6 лютого 1952 року.

Королева Єлизавета II померла 8 вересня у шотландському замку Балморал на 96-му році життя.

 

Теги: #плани #карлiii #коронация

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