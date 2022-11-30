Пеле госпіталізовано до однієї з лікарень Сан-Паулу - ЗМІ

Пеле перебуває в одній із лікарень Сан-Паулу, повідомляє ESPN Brazil.

За інформацією джерела ЗМІ, 82-річного Пеле було госпіталізовано 29 листопада, лікарі діагностували у нього набряклість у всьому тілі та серцеву недостатність.

Раніше легендарний футболіст переніс курс хіміотерапії, оскільки лікарі діагностували у нього три пухлини.

Агент Пеле Джо Фрагі повідомив, що ще не в курсі клінічного стану Пеле.

Пеле - триразовий чемпіон світу у складі збірної Бразилії. Міжнародна федерація футболу (ФІФА) визнала його найкращим футболістом XX століття.