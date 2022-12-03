Спорт

18:52 03.12.2022

Стан Пеле погіршився, організм більше не реагує на хіміотерапію - ЗМІ

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Стан Пеле погіршився, організм більше не реагує на хіміотерапію - ЗМІ

Стан триразового чемпіона світу з футболу бразильця Пеле погіршився, повідомляє Daily Mail із посиланням на бразильські ЗМІ.

Організм 82-річного Пеле більше не реагує на хіміотерапію, що проводиться у рамках лікування раку кишківника. Згідно з інформацією, легенді світового футболу надають паліативну допомогу.

30 листопада повідомлялося, що Пеле госпіталізовано до однієї з лікарень Сан-Паулу, лікарі діагностували набряклість по всьому тілу та серцеву недостатність.

Однак 2 грудня в акаунті Пеле в соцмережах з'явилося його повідомлення про те, що госпіталізація має плановий характер. "Друзі, я перебуваю в лікарні зі щомісячним візитом", - написав Пеле у соцмережах, додавши, що йому дуже приємно отримувати слова підтримки.

Раніше футболіст переніс курс хіміотерапії, оскільки лікарі діагностували у нього три пухлини.

Пеле – триразовий чемпіон світу у складі збірної Бразилії. Міжнародна федерація футболу (ФІФА) визнала його найкращим футболістом XX століття.

Теги: #пеле #здоровя

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