Медицина

08:09 20.02.2022

Ляшко відвідав київські лікарні, щоб простежити за станом виплат заробітної плати медпрацівникам

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Ляшко відвідав київські лікарні, щоб простежити за станом виплат заробітної плати медпрацівникам

Міністр охорони здоров'я України Віктор Ляшко відвідав шість медустанов у Києві з метою дізнатися про стан виплат підвищених заробітних плат медичним працівникам.

"Сьогодні відвідав 6 різних медичних закладів міста Києва. Цікавився станом виплат підвищених заробітних плат. У всіх лікарнях є один загальний фактор – нові заробітні плати отримали всі працівники закладів", - написав Ляшко на своїй сторінці соцмережі Facebook у суботу.

Також міністр зазначає, що в "кожній лікарні своя ситуація – від "все ок" до "потрібна допомога в управлінні закладом".

Так, Київський міський клінічний ендокринологічний центр потребує дофінансування з окремого пакета; а Київська міська дитяча лікарня №2 потребує дофінансування за "зарплатним пакетом".

 

 

Теги: #ляшко #моз #зарплати
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