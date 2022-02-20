Ляшко відвідав київські лікарні, щоб простежити за станом виплат заробітної плати медпрацівникам

Міністр охорони здоров'я України Віктор Ляшко відвідав шість медустанов у Києві з метою дізнатися про стан виплат підвищених заробітних плат медичним працівникам.

"Сьогодні відвідав 6 різних медичних закладів міста Києва. Цікавився станом виплат підвищених заробітних плат. У всіх лікарнях є один загальний фактор – нові заробітні плати отримали всі працівники закладів", - написав Ляшко на своїй сторінці соцмережі Facebook у суботу.

Також міністр зазначає, що в "кожній лікарні своя ситуація – від "все ок" до "потрібна допомога в управлінні закладом".

Так, Київський міський клінічний ендокринологічний центр потребує дофінансування з окремого пакета; а Київська міська дитяча лікарня №2 потребує дофінансування за "зарплатним пакетом".