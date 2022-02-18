Медицина

10:50 18.02.2022

Рівненщина першою може вийти із червоної зони – Ляшко

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Рівненщина першою може вийти із червоної зони – Ляшко

Рівненська область першою може вийти із "червоної" зони, прогнозує міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко.

"За результатами аналізу розповсюдження COVID-19 бачимо, що Рівненська область досягла ознак, які дають змогу розглянути питання про скасування "червоного" рівня епіднебезпеки в регіоні. Це перша область, яка перебуває в "червоному" рівні епіднебезпеки, яка стабілізувала епідемічну ситуацію", - сказав він на брифінгу у п'ятницю.

Ляшко повідомив, що також із "червоної" зони найближчим часом можуть вийти Закарпатська та Івано-Франківська області.

Теги: #ляшко #рівненська_область #коронавірус
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