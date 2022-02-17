Стрес-сценарії найбільших фармкомпаній передбачають формування запасів сировини та перегляд номенклатури продукції з урахуванням потреб Збройних сил.

Як повідомили агентству "Інтерфакс-Україна" у ПрАТ "Фармацевтична фірма "Дарниця", план дій включає допомогу співробітникам та підтримку працездатності виробництва. Зокрема, для допомоги співробітникам підготовлено програму релокації на випадок початку вторгнення.

Водночас у компанії зазначають, що "Дарниця" продовжує працювати у штатному режимі, проте розроблено антикризовий план для підтримання працездатності виробництва.

У компанії уточнюють, що "Дарниця" вжила всіх можливих заходів, щоб підтримувати ефективний виробничий процес. "Компанія диверсифікує ланцюги постачання фармацевтичної сировини та створює власні середньострокові запаси АФІ (активних фармацевтичних інгредієнтів)", - уточнили в компанії.

Коментуючи можливі зміни в номенклатурі продукції у зв'язку з можливими активними воєнними діями, у фармкомпанії зазначили, що проаналізували перелік препаратів, які насамперед потрібні військовим та які зможе виробляти "Дарниця".

"За таких умов забезпечення населення, медичних закладів, а також Збройних сил необхідними лікарськими засобами повністю лягає на національних виробників. "Дарниця" вважає, що питання "фармацевтичної незалежності" як ніколи актуальне для України", - наголосили в компанії.

Водночас у компанії уточнили, що "Дарниця" зробить усе можливе, щоб у разі воєнних дій забезпечити виконання міжнародних зобов'язань "з дотриманням усіх заходів безпеки щодо працівників", однак наголосили, що "такий стан, безперечно, з розряду форс-мажорів у договірній практиці".

Як повідомлялося, АТ "Фармак" (Київ) повідомило, що не планує змін у номенклатурі продукції через можливий початок воєнних дій, але планує дещо збільшити запаси сировини.

"Запаси сировини плануємо дещо збільшити, але несуттєво. Розуміємо ризики блокування портів чи обмеження авіаперевезень, тому і на цей випадок розробили план антикризових заходів", – сказав виконавчий директор компанії Володимир Костюк.

Коментуючи можливості виконання міжнародних контактів у разі активних воєнних дій, Костюк наголосив, що "Фармак" офіційними листами поінформував усіх партнерів, "що компанія працює та планує працювати у звичайному режимі".

У свою чергу генеральний директор ТДВ "Інтерхім" (Одеса) Анатолій Редер повідомив, що в рамках стрес-сценарію на випадок ескалації воєнних дій компанія збільшує запаси сировини та за низкою позицій формує додаткові резерви готової продукції.

"За найбільш уразливими номенклатурними позиціями вживаємо всіх необхідних заходів для їх збільшення, зокрема виділяємо додаткові оборотні кошти для оперативного реагування на форс-мажорні ситуації", - підтвердив він.

За його словами, "Інтерхім" уже сформував виробничу програму та обсяги випуску тієї чи тієї товарної позиції з урахуванням її можливої підвищеної затребуваності в разі загострення воєнних дій.

"Ми маємо кілька позицій, які належать до номенклатури державного резерву, і за цими позиціями ми забезпечили необхідні складські запаси. Вони підтримуються у достатніх кількостях і не залежать від потреб відкритого ринку, за першої ж потреби ми зможемо негайно їх відвантажувати. Це потребувало додаткових зусиль та витрат, але це необхідно було зробити", - сказав Редер.

Водночас він зазначив, що останнім часом є перебої у постачанні сировини та витратних матеріалів, здебільшого вони стосувалися імпортної продукції, яку доставляють морем. Однак, за словами СЕО "Інтерхіму", це спільна проблема для всієї фарми і загалом для українського бізнесу, який багато в чому залежить від зовнішньої сировини".

Крім того, компанія занепокоєна можливими ускладненнями з постачанням сировини вантажним авіатранспортом у разі, якщо страхові компанії для вантажних рейсів вживуть заходів, аналогічних тим, які були задіяні до пасажирських авіаперельотів.

Крім цього, за словами Редера, у рамках розроблення стрес-сценарію "Інтерхім" переглянув програму закордонних відряджень, розробив екстрений план евакуації працівників та консервацію виробництва, а також самотужки комплексно оснащує бомбосховище в одному з найбільших спальних районів Одеси.