Мовний омбудсмен зафіксував порушення мовного законодавства двома медуніверситетами

Уповноважений із захисту державної мови Тарас Кремень встановив наявність фактів порушення мовного законодавства Запорізьким державним медичним університетом та Одеським національним медичним університетом.

"За результатами здійснення заходів державного контролю за застосуванням державної мови в освітньому процесі уповноважений із захисту державної мови Тарас Кремінь встановив наявність фактів порушення частини першої статті 21 закону України "Про забезпечення функціонування української мови як державної" двома університетами: Запорізьким державним медичним університетом та Одеським національним медичним університетом. Про це складено відповідні акти", - йдеться у повідомленні пресслужби мовного омбудсмена.

Зазначається, що зафіксоване порушення полягає в тому, що у 2020 році набір іноземців на навчання у цих двох університетах відбувався на акредитовані спеціальності з викладанням навчальних дисциплін російською мовою. Відповідно до норм чинного законодавства, з 2020 року навчання студентів має здійснюватися державною, англійською або іншими офіційними мовами Європейського Союзу.

Так, Запорізький державний медичний університет у 2020 році здійснив набір на навчання за спеціальністю "фармація" з викладанням дисциплін російською мовою 67 громадян Болгарії, а Одеський національний медичний університет здійснив набір із викладанням російською мовою для громадян Азербайджану, Білорусі, Ємену, Марокко, Молдови, Нідерландів, Росії, Сирії, Туреччини – загалом 78 осіб.

"Разом з тим, як зазначено в листах цих університетів, у 2021 році набір іноземців та осіб без громадянства на навчання з викладанням навчальних дисциплін російською мовою припинено", - наголошується в повідомленні.

Загалом заходи державного контролю за застосуванням державної мови проводились у шести університетах країни: у Харківському національному університеті імені В. Н. Каразіна, Харківському національному медичному університеті, Одеському національному медичному університеті, Запорізькому державному медичному університеті, Дніпровському державному медичному університеті та Київському національному університеті імені Тараса Шевченка.

У секретаріаті мовного омбудсмена нагадали, що протягом 2021 року до уповноваженого надійшло 157 звернень щодо порушень мовного законодавства у сфері освіти.