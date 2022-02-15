Медицина

11:22 15.02.2022

Мовний омбудсмен зафіксував порушення мовного законодавства двома медуніверситетами

2 хв читати
Мовний омбудсмен зафіксував порушення мовного законодавства двома медуніверситетами

Уповноважений із захисту державної мови Тарас Кремень встановив наявність фактів порушення мовного законодавства Запорізьким державним медичним університетом та Одеським національним медичним університетом.

"За результатами здійснення заходів державного контролю за застосуванням державної мови в освітньому процесі уповноважений із захисту державної мови Тарас Кремінь встановив наявність фактів порушення частини першої статті 21 закону України "Про забезпечення функціонування української мови як державної" двома університетами: Запорізьким державним медичним університетом та Одеським національним медичним університетом. Про це складено відповідні акти", - йдеться у повідомленні пресслужби мовного омбудсмена.

Зазначається, що зафіксоване порушення полягає в тому, що у 2020 році набір іноземців на навчання у цих двох університетах відбувався на акредитовані спеціальності з викладанням навчальних дисциплін російською мовою. Відповідно до норм чинного законодавства, з 2020 року навчання студентів має здійснюватися державною, англійською або іншими офіційними мовами Європейського Союзу.

Так, Запорізький державний медичний університет у 2020 році здійснив набір на навчання за спеціальністю "фармація" з викладанням дисциплін російською мовою 67 громадян Болгарії, а Одеський національний медичний університет здійснив набір із викладанням російською мовою для громадян Азербайджану, Білорусі, Ємену, Марокко, Молдови, Нідерландів, Росії, Сирії, Туреччини – загалом 78 осіб.

"Разом з тим, як зазначено в листах цих університетів, у 2021 році набір іноземців та осіб без громадянства на навчання з викладанням навчальних дисциплін російською мовою припинено", - наголошується в повідомленні.

Загалом заходи державного контролю за застосуванням державної мови проводились у шести університетах країни: у Харківському національному університеті імені В. Н. Каразіна, Харківському національному медичному університеті, Одеському національному медичному університеті, Запорізькому державному медичному університеті, Дніпровському державному медичному університеті та Київському національному університеті імені Тараса Шевченка.

У секретаріаті мовного омбудсмена нагадали, що протягом 2021 року до уповноваженого надійшло 157 звернень щодо порушень мовного законодавства у сфері освіти.

Теги: #мова #медуніверситет #кремень_омбудсмен
Загрузка...

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

14:40 09.02.2022
Мовний омбудсмен просить мерів сприяти демонтажу зовнішньої реклами, розміщеної з порушенням мовного закону

Мовний омбудсмен просить мерів сприяти демонтажу зовнішньої реклами, розміщеної з порушенням мовного закону

17:23 20.01.2022
Секретаріат мовного омбудсмена не зафіксував відсутності українських версій друкованих ЗМІ у точках продажу

Секретаріат мовного омбудсмена не зафіксував відсутності українських версій друкованих ЗМІ у точках продажу

09:45 14.01.2022
Мовний омбудсмен закликає керівництво Києва та області затвердити міську й обласну програми розвитку держмови

Мовний омбудсмен закликає керівництво Києва та області затвердити міську й обласну програми розвитку держмови

11:07 29.12.2021
Дефіцит учительських кадрів гальмує переведення російських шкіл на естонську мову викладання - президент

Дефіцит учительських кадрів гальмує переведення російських шкіл на естонську мову викладання - президент

11:29 17.12.2021
Мовний омбудсмен вважає неприпустимим надання телеканалу "Дом" можливості здійснювати мовлення недержавною мовою на всій території України

Мовний омбудсмен вважає неприпустимим надання телеканалу "Дом" можливості здійснювати мовлення недержавною мовою на всій території України

18:30 08.12.2021
КНУ ім. Тараса Шевченка запроваджує моніторинг мови освітнього процесу

КНУ ім. Тараса Шевченка запроваджує моніторинг мови освітнього процесу

12:12 30.11.2021
У держбюджеті мають з'явитися "реальні кошти" на забезпечення функціонування української мови як державної - Кремінь

У держбюджеті мають з'явитися "реальні кошти" на забезпечення функціонування української мови як державної - Кремінь

11:02 09.11.2021
78% українців вважають своєю рідною мовою українську - дослідження

78% українців вважають своєю рідною мовою українську - дослідження

07:17 09.11.2021
Закон про обслуговування українською мовою підтримує 55% українців

Закон про обслуговування українською мовою підтримує 55% українців

11:23 26.10.2021
Шкарлет, його заступники та співробітники Міносвіти успішно склали іспит на рівень володіння державною мовою

Шкарлет, його заступники та співробітники Міносвіти успішно склали іспит на рівень володіння державною мовою

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Україна вже на піку захворюваності поточної хвилі COVID-19 - глава МОЗ

У МОЗ прогнозують пікові показники захворюваності на COVID-19 в Україні через тиждень-два

Шість областей мають найвищий ризик переходу до "червоної" зони – Ляшко

МОЗ очікує на третину менше смертей від COVID-19 на піку хвилі "омікрону" порівняно з піком "дельти" - міністр

В Україні розпочався спалах СOVID-19 - Ляшко

ОСТАННЄ

Гостра фаза пандемії після "омікрону" завершиться, вважає ВООЗ

Вісім трансплантацій кісткового мозку дітям проведено в Україні з початку року, у 2021 році - 77

Держава надасть фінансову підтримку медзакладам, які не можуть підвищити зарплату працівникам, - заступник голови ОП

Після впровадження е-рецепта на антибіотики такий самий буде передбачено на наркотичні й усі рецептурні препарати

Україна вже на піку захворюваності поточної хвилі COVID-19 - глава МОЗ

"Молнупіравір", який продають у Хмельницькому, не зареєстрований – МОЗ

В Україні провели третю операцію новонародженому з рідкісною вадою дихальних шляхів

CoronaVac для бустерної дози пропонують менше ніж половина центрів вакцинації Києва - опитування

Пацієнти з симптомами грипу, ГРВІ або COVID-19 можуть відкривати е-лікарняний дистанційно

Вимога обов'язкового введення бустерної дози не розглядається - Кузін

РЕКЛАМА
Інтерфакс-Україна
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА