Медицина

14:01 09.02.2022

CoronaVac для бустерної дози пропонують менше ніж половина центрів вакцинації Києва - опитування

2 хв читати
CoronaVac для бустерної дози пропонують менше ніж половина центрів вакцинації Києва - опитування

Вакцину CoronaVac для бустерної дози для профілактики COVID-19 пропонують менше ніж половина центрів вакцинації Києва.

Як свідчать результати опитування, проведеного агентством "Інтерфакс-Україна" у 18 центрах вакцинації у різних районах столиці, CoronaVac для бустерної дози пропонують лише сім із них, тоді як більшість опитаних центрів застосовують лише Pfizer, а за дозволом на вакцинацію щепленням CoronaVac відправляють до лікаря.

При цьому, відмовляючи у вакцинації китайською вакциною, в деяких центрах вакцинації пояснюють, що "якщо перші дози робили Pfizer, то CoronaVac не можна", "CoronaVac є, але бустер ним не робиться або якщо вам протипоказані інші вакцини, або лише за показаннями, якщо ви диспансерний хворий тощо", "CoronaVac не робимо, поки що такого наказу не було".

Як повідомлялося, АТ "Лекхім" (Київ) як уповноважений представник і офіційний дистриб'ютор в Україні компанії "Синовак Лайф Саєніс Ко., Лтд." (Китай) - виробника вакцини CoronaVac - звернулося до міністра охорони здоров'я Віктора Ляшка з проханням роз'яснити співробітникам пунктів вакцинації від COVID-19, що для бустерної дози можна використовувати всі зареєстровані в Україні вакцини, зокрема CoronaVac.

У своєму зверненні "Лекхім" також повідомляє, що працівники пунктів щеплень і центрів масової вакцинації, посилаючись на деякі рекомендації МОЗ, не рекомендують використовувати для ревакцинації вакцину CoronaVac, хоча саме її найкращі показники безпеки мають стратегічне значення для використання і для первинної, і для вторинної вакцинації та для ревакцинації бустерною дозою.

За даними Державного експертного центру МОЗ України (ДЕЦ), що оприлюднює щотижневі звіти про результати спостереження за безпекою застосування вакцин проти COVID-19, відсоток несприятливих подій після імунізації (НППІ) від загальної кількості використаних доз вакцин на 30 січня 2022 року становить для вакцини Ковішилд - 0,23%, CoronaVac (Sinovac Life Sciences ) - 0,008%, Pfizer/Comirnaty - 0,010%, AstraZeneca - 0,018%, Moderna - 0,015%.

Відповідно до Національного плану вакцинації від COVID-19 на 2022 рік, затвердженого розпорядженням Кабінету Міністрів №123 від 2 лютого, від коронавірусної інфекції до кінця 2022 року мають бути щеплені щонайменше 70% дорослих українців та щонайменше 80% осіб віком від 60 років.

Згідно з планом, мінімальна потреба у вакцинації у січні становить 2 млн щеплень, у лютому-липні становитиме 6 млн вакцинацій на місяць, у серпні-грудні - 2,5 млн.

Загалом мінімальна потреба у вакцинах на 2022 рік становить 78 млн 957,565 тис. доз, до країни надійде 80 млн 676,369 тис. доз вакцин проти COVID-19.

Теги: #coronavac #бустерна_доза
Загрузка...

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

13:37 09.02.2022
Кабмін затвердив виділення додаткових 500 грн за бустерну дозу вакцини

Кабмін затвердив виділення додаткових 500 грн за бустерну дозу вакцини

11:17 07.02.2022
Бустерну дозу вакцини від COVID-19 в Україні отримали понад 450 тис. осіб

Бустерну дозу вакцини від COVID-19 в Україні отримали понад 450 тис. осіб

13:33 02.02.2022
"Лекхім" просить Ляшка роз'яснити працівникам пунктів вакцинації від COVID-19, що для бустерної дози можна використовувати CoronaVac

"Лекхім" просить Ляшка роз'яснити працівникам пунктів вакцинації від COVID-19, що для бустерної дози можна використовувати CoronaVac

14:10 27.01.2022
Кабмін урегулював порядок формування та використання COVID-сертифіката після бустерної дози

Кабмін урегулював порядок формування та використання COVID-сертифіката після бустерної дози

10:32 27.01.2022
Кабмін встановив мінімальний термін між етапами вакцинації для отримання дози бустеру у 90 днів

Кабмін встановив мінімальний термін між етапами вакцинації для отримання дози бустеру у 90 днів

09:14 26.01.2022
Менше ніж 50% американців вважають обов'язковим отримання бустерного уколу проти COVID-19

Менше ніж 50% американців вважають обов'язковим отримання бустерного уколу проти COVID-19

13:13 25.01.2022
Усі зареєстровані в Україні вакцини можуть використовуватися для бустерної вакцинації - експерти

Усі зареєстровані в Україні вакцини можуть використовуватися для бустерної вакцинації - експерти

20:25 24.01.2022
Громадяни, які отримали бустерну дозу, отримають додатково 500 грн у межах програми "єПідтримка"

Громадяни, які отримали бустерну дозу, отримають додатково 500 грн у межах програми "єПідтримка"

08:14 22.01.2022
Для боротьби з "омікроном" не обійтися без бустера, вважають дослідники у США

Для боротьби з "омікроном" не обійтися без бустера, вважають дослідники у США

11:08 19.01.2022
МОЗ для ревакцинації проти COVID-19 дозволяє використовувати будь-яку зареєстровану в Україні вакцину

МОЗ для ревакцинації проти COVID-19 дозволяє використовувати будь-яку зареєстровану в Україні вакцину

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

У МОЗ прогнозують пікові показники захворюваності на COVID-19 в Україні через тиждень-два

Шість областей мають найвищий ризик переходу до "червоної" зони – Ляшко

МОЗ очікує на третину менше смертей від COVID-19 на піку хвилі "омікрону" порівняно з піком "дельти" - міністр

В Україні розпочався спалах СOVID-19 - Ляшко

Кузін: Ми ще не бачимо погіршення епідситуації щодо COVID-19 в Україні, сплеск буде наприкінці січня

ОСТАННЄ

Пацієнти з симптомами грипу, ГРВІ або COVID-19 можуть відкривати е-лікарняний дистанційно

Вимога обов'язкового введення бустерної дози не розглядається - Кузін

Відсторонено від роботи 4578 не вакцинованих від СOVID-19 працівників комунальних підприємств – головний санлікар

У найближчі два тижні в Україні можливий пік захворюваності - КШЕ

Скорочення тривалості лікування безсимптомного COVID-19 до п'яти днів зменшить навантаження на первинку – Ляшко

В Україну прибуло 60 тис. курсів препарату "Молнупіравір", призначеного для лікування коронавірусу

Ляшко: До кінця 2022 року в Україні працюватимуть майже в вісім разів більше кисневих станцій

Ризик госпіталізації після зараження "омікроном" на 75% нижче, ніж у інших штамів COVID-19 - дослідження

Щепленими від COVID-19 до кінця року мають бути не менше 70% дорослих українців

У ПАР створили власну версію вакцини Moderna від COVID-19

РЕКЛАМА
Інтерфакс-Україна
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА