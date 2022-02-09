CoronaVac для бустерної дози пропонують менше ніж половина центрів вакцинації Києва - опитування

Вакцину CoronaVac для бустерної дози для профілактики COVID-19 пропонують менше ніж половина центрів вакцинації Києва.

Як свідчать результати опитування, проведеного агентством "Інтерфакс-Україна" у 18 центрах вакцинації у різних районах столиці, CoronaVac для бустерної дози пропонують лише сім із них, тоді як більшість опитаних центрів застосовують лише Pfizer, а за дозволом на вакцинацію щепленням CoronaVac відправляють до лікаря.

При цьому, відмовляючи у вакцинації китайською вакциною, в деяких центрах вакцинації пояснюють, що "якщо перші дози робили Pfizer, то CoronaVac не можна", "CoronaVac є, але бустер ним не робиться або якщо вам протипоказані інші вакцини, або лише за показаннями, якщо ви диспансерний хворий тощо", "CoronaVac не робимо, поки що такого наказу не було".

Як повідомлялося, АТ "Лекхім" (Київ) як уповноважений представник і офіційний дистриб'ютор в Україні компанії "Синовак Лайф Саєніс Ко., Лтд." (Китай) - виробника вакцини CoronaVac - звернулося до міністра охорони здоров'я Віктора Ляшка з проханням роз'яснити співробітникам пунктів вакцинації від COVID-19, що для бустерної дози можна використовувати всі зареєстровані в Україні вакцини, зокрема CoronaVac.

У своєму зверненні "Лекхім" також повідомляє, що працівники пунктів щеплень і центрів масової вакцинації, посилаючись на деякі рекомендації МОЗ, не рекомендують використовувати для ревакцинації вакцину CoronaVac, хоча саме її найкращі показники безпеки мають стратегічне значення для використання і для первинної, і для вторинної вакцинації та для ревакцинації бустерною дозою.

За даними Державного експертного центру МОЗ України (ДЕЦ), що оприлюднює щотижневі звіти про результати спостереження за безпекою застосування вакцин проти COVID-19, відсоток несприятливих подій після імунізації (НППІ) від загальної кількості використаних доз вакцин на 30 січня 2022 року становить для вакцини Ковішилд - 0,23%, CoronaVac (Sinovac Life Sciences ) - 0,008%, Pfizer/Comirnaty - 0,010%, AstraZeneca - 0,018%, Moderna - 0,015%.

Відповідно до Національного плану вакцинації від COVID-19 на 2022 рік, затвердженого розпорядженням Кабінету Міністрів №123 від 2 лютого, від коронавірусної інфекції до кінця 2022 року мають бути щеплені щонайменше 70% дорослих українців та щонайменше 80% осіб віком від 60 років.

Згідно з планом, мінімальна потреба у вакцинації у січні становить 2 млн щеплень, у лютому-липні становитиме 6 млн вакцинацій на місяць, у серпні-грудні - 2,5 млн.

Загалом мінімальна потреба у вакцинах на 2022 рік становить 78 млн 957,565 тис. доз, до країни надійде 80 млн 676,369 тис. доз вакцин проти COVID-19.