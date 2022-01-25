Усі зареєстровані в Україні вакцини можуть використовуватися для бустерної вакцинації - експерти

Вакцинацію бустерною дозою можна проводити будь-якою зареєстрованою в Україні вакциною, вибір бустерної вакцини має залежати від того, яка вакцина використовувалася для перших двох доз, повідомили опитані агентством "Інтерфакс-Україна" експерти.

Голова Національної технічної групи експертів з питань імунопрофілактики (НТГЕІ) Федір Лапій:

-Чому кажуть, що бустерну дозу можна робити лише Pfizer чи Moderna?

- Це некоректне твердження. Є рекомендація НТГЕІ та рішення оперативного штабу з реагування на ситуації щодо поширення інфекційних хвороб, про те, що будь-яка з вакцин, що є в Україні, може бути використана для бустерної дози. Але є деякі нюанси, які потрібно враховувати при так званих змішаних схемах.

Як правило, доза бустеру може бути проведена тією самою вакциною, яка була введена для першої і другої дози. Наприклад, після двох доз CoronaVac можна використовувати як бустер і CoronaVac, і вакцини Pfizer, AstraZeneca або Moderna.

При цьому після вакцин Pfizer і Moderna можна використовувати як бустер ці самі вакцини або AstraZeneca, але не CoronaVac. Також, після AstraZeneca можна використовувати її або Pfizer, або Moderna залежно від того, що є в наявності.

Такі рекомендації ухвалено 16 грудня 2021 року ВООЗ на підставі досліджень, що проводились у багатьох країнах. Потім їх було ухвалено та затверджено в Україні. Це якщо ми говоримо про медичну складову.

Якщо ж брати немедичну складову, то тут потрібно виходити з наявності вакцини. Коли, наприклад, вакцина була для першої та другої дози, але на третю дозу її немає.

-Тобто для бустерної дози можна використовувати будь-яку вакцину, зокрема, якщо було дві дози CoronaVac, то і для третьої можна робити CoronaVac?

- Так. Якщо дві дози CoronaVac, то третя може бути CoronaVac.

Завідувач лабораторії та клінічного відділу молекулярної імунофармакології ДУ "Інститут мікробіології та імунології імені Мечникова" НАМНУ Артур Мартинов:

- Яку вакцину потрібно колоти при бустерній дозі?

- Формально в Україні доступні три вакцини: Pfizer, Moderna та CoronaVac. Є думки, що вакцини Pfizer і Moderna можуть спричинити побічні ефекти, хоча титр антитіл від них дещо вищий.

Вакцина CoronaVac зроблена за класичною технологією, якою користуються вже десятки років - це класична інактивація живого вірусу. Вона менш агресивна і має менше побічних ефектів, хоч і трохи нижче ефективності.

(За даними Державного експертного центру МОЗ України (ДЕЦ), який оприлюднює щотижневі звіти про результати спостереження за безпекою застосування вакцин проти COVID-19, відсоток несприятливих подій після імунізації (НППІ) від загальної кількості використаних доз вакцин на 10 січня становив: Covishield - 0,23%, CoronaVac (Sinovac Life Sciences) - 0,008%, Pfizer/Comirnaty - 0,011%, AstraZeneca - 0,018%, Moderna -0,016% - ІФ).

- Наскільки нижче?

- Наприклад, для першої хвилі була статистика для Pfizer від 85%, у той час як CoronaVac - до 80% ефективності від важкого перебігу. Жодна вакцина не захищає від того, що людина захворіє, жодна вакцина не захищає від прояву хвороби. Але всі вони, і навіть CoronaVac, захищають від смерті. Але якщо у людини є якісь патології, тромбози, або аутоімунні процеси, то я рекомендував би усе-таки CoronaVac.

Бажано, звісно, вакцинувати бустерною вакциною, яка використовувалася при перших дозах, тоді організм вже знає вакцину і ви знаєте, як він її переносить.

При бустерній дозі титр антитіл буде значно вищим, ніж після перших доз.

- Чому вважається, що бустер краще колоти Pfizer чи Moderna?

- Це не так, немає жодних даних, які про це говорили б. Навпаки, китайська вакцина містить усі антигени, зокрема консервативні, які не мутують. Вони як були в уханському штамі, так і залишилися й досі. І вакцина CoronaVac захищатиме від усіх штамів. Можливо, трохи менше буде антитіл, але вони будуть від усього.

- Яка вакцина ефективніша проти "Омікрону" - Pfizer, Moderna або CoronaVac?

- Формально, що б ви не вкололи, ви все одно можете захворіти. Але не помрете. Будь-яка вакцина захищає лише від смерті. Після вакцинації ймовірність захворіти буде нижче, але вона залишається, хоча бустерна вакцинація до нуля знижує ризик смертності. Вакцинуватися потрібно, потрібно робити бустерну дозу якнайшвидше. Бустер дає змогу нагадати імунітету, що є такий вірус і потрібно виробляти проти нього антитіла.