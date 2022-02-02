"Лекхім" просить Ляшка роз'яснити працівникам пунктів вакцинації від COVID-19, що для бустерної дози можна використовувати CoronaVac

Група компаній "Лекхім" (Київ) просить міністра охорони здоров'я Віктора Ляшка роз'яснити співробітникам пунктів вакцинації від COVID-19, що для бустерної дози можна використовувати всі зареєстровані в Україні вакцини, зокрема й вакцину CoronaVac.

"АТ "Лекхім" як уповноважений представник і офіційний дистриб'ютор в Україні компанії "Синовак Лайф Саєніс Ко., Лтд." (Китай) виробника вакцини CoronaVac отримало багато звернень із запитами та скаргами від громадян України на відмову застосовувати для ревакцинації (бустерної дози) саме вакцину CoronaVac у пунктах центрів масової вакцинації", - йдеться в листі "Лекхіму" міністрові, текст якого має агентство "Інтерфакс-Україна".

У своєму зверненні "Лекхім" також повідомляє, що працівники пунктів щеплень і центрів масової вакцинації, посилаючись на деякі рекомендації МОЗ щодо вибору типу вакцини для ревакцинації, ігнорують наказ МОЗ України №26 від 6 січня 2022 року, в якому чітко зазначено: використовувати для ревакцинації будь-які з вакцин проти COVID-19, схвалені до використання в Україні, з дотриманням 6-місячного інтервалу після введення останньої дози первинної вакцинації.

При цьому "Лекхім" зазначає, що в мобільному застосунку "Київ Цифровий" для вибору вакцини ревакцинації зазначено: для вакцинації бустерною дозою використовуються тільки вакцини виробництва Moderna або Pfizer.

"Звертаємося з проханням надати офіційне роз'яснення співробітникам медичних закладів (зокрема пунктів щеплень і центрів масової вакцинації) та роз'яснення для населення через засоби масової інформації щодо використання для проведення ревакцинації будь-якими з вакцин проти COVID-19, які схвалені до використання в Україні", - звертаються до Ляшка в "Лекхімі".