Медицина

16:17 18.01.2022

Бустерна доза вакцини CoronaVac дає хорошу імунну відповідь і захищає від "омікрону" - дослідження

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Бустерна доза вакцини CoronaVac дає хорошу імунну відповідь і захищає від "омікрону" - дослідження

Бустерна доза вакцини CoronaVac виробництва китайської компанії Sinovac Life Sciences викликає хорошу імунну відповідь і створює ефективний захист від штаму "омікрон".

Як повідомили агентству "Інтерфакс-Україна" в компанії "Лекхім", яка постачає вакцину в Україну, такі дані надала компанія Sinovac Life Sciences за результатами науково-клінічного дослідження третьої фази 3 CoronaVac03CL, проведеного серед дорослих.

"Учасники випробування отримали бустерну дозу вакцини Sinovac через шість місяців після першої дози. Результати цього науково-клінічного дослідження свідчать, що такий графік вакцинації сприяє посиленню загальної кількості нейтралізуючих антитіл IgG і противірусної клітинної імунної відповіді, заснованої на гамма-інтерфероні (IFN-γ), що утворює Т-лімфоцити", - повідомили в компанії.

При цьому в ній зазначають, що дослідження ефективності CoronaVac після бустерної дози, введеної через шість місяців після отримання першої дози, дає результат 88-90%.

"Попередні результати дослідження засвідчили, що вже через чотири тижні після третьої дози CoronaVac спостерігається значне підвищення рівня нейтралізуючих антитіл і Т-лімфоцитів. Бустерна (третя доза) сприяє посиленню вироблення антитіл і Т-клітин до рівня, вищого за отриманий після другої дози вакцини, й рівні цих імунологічних компонентів залишаються підвищеними протягом року з моменту отримання першої дози CoronaVac", - уточнили в компанії.

Коментуючи ефективність вакцини CoronaVac для захисту від штаму "омікрон", у "Лекхімі" повідомили, що Sinovac Life Sciences оприлюднила заяву, в якій зазначено, що після бустерної дози вакциною CoronaVac у 94% випадках виробилися нейтралізуючі антитіла проти "омікрону".

При цьому в компанії "Лекхім", яка є офіційним і ексклюзивним постачальником вакцини CoronaVac компанії Sinovac Biotech в Україні, наголосили: в січні 2022 року компанія поставила в Україну 5 млн доз вакцини. Проте ця вакцина досі не закуплена МОЗ через затримку виділення коштів на її закупівлю.

CoronaVac - вакцина проти COVID-19, створена на основі інактивованого SARS-CoV-2, розробленого компанією Sinovac Life Sciences. ВООЗ схвалила вакцину для екстреного використання для дорослих старше 18 років. Вакцину вводять дворазово з інтервалом від 14 до 28 днів.

На початок 2022 року вакциною CoronaVac від Sinovac Life Sciences в Україні було провакциновано понад 9 млн осіб.

Вакциною CoronaVac у світі вакцинують у 40 країнах.

Як повідомлялося, Україна на 2022 рік підписала контракти на постачання 25 млн доз вакцин Pfizer і 6,5 млн CoronaVac. Ще близько 10 млн доз мають надійти як допомога в рамках глобального механізму COVAX.

Теги: #coronavac #вакцинація #коронавірус
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