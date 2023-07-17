"Лекхім" підписав субліцензійну угоду з Патентним пулом на випуск інноваційного противірусного препарату "Енситрелвір"

Група фармкомпаній "Лекхім" підписала субліцензійну угоду з Патентним пулом лікарських препаратів (MPP, Medicines Patent Pool) на випуск генеричної версії інноваційного японського противірусного препарату "Енсітрелвір" виробництва Shionogi, що може застосовуватися для лікування COVID-19.

Як повідомили агентству "Інтерфакс-Україна" в "Лекхімі", субліцензійні угоди підписали сім фармацевтичних компаній, і "Лекхім" серед них - єдиний український фармвиробник. Крім того, угоду підписали три генеричні фармвиробники з Китаю, дві компанії з Індії та компанія з В'єтнаму.

Основну ліцензійну угоду МРР і Shionogi уклали в жовтні 2022 року. Згідно з її умовами, сім обраних виробників генеричних препаратів зможуть виробляти й постачати "Енситрелвір" до 117 країн із низьким і середнім рівнем доходу після отримання в них регуляторного дозволу або схвалення.

Коментуючи угоду, уповноважений директор, президент і виконавчий директор фармкомпанії Shionogi Ісао Теширогі наголосив на позитивному впливі підписаного документа із MPP, що надасть змогу налагодити виробництво генеричних версій "Енситрелвіру" для країн із низьким і середнім рівнем доходу.

"Це ще один гарний приклад того, чого може досягти партнерство для поліпшення охорони здоров'я в глобальному масштабі", - сказав він.

"Я щиро вітаю "Лекхім" з України та партнерів з Китаю, оскільки це перші субліцензійні угоди, які вони уклали з MPP", - зазначив виконавчий директор МРР Чарльз Гор.

"Незважаючи на те, що COVID-19 більше не класифікується як надзвичайна ситуація у сфері охорони здоров'я, наявність якісних ефективних засобів лікування в країнах із низьким і середнім рівнем доходів все ще дуже важлива", - сказав він.

Зі свого боку, у "Лекхімі" зазначають, що угода надасть змогу не лише налагодити виробництво якісного ефективного препарату, а й створить передумови для розширення присутності українських препаратів на міжнародних ринках.

Патентний пул лікарських засобів (MPP) - організація з охорони здоров'я, що функціонує за підтримки ООН. Вона працює над розширенням доступу до життєво важливих ліків для країн із низьким і середнім рівнем доходу та сприяє їх розробці. MPP співпрацює з громадянським суспільством, урядами, міжнародними організаціями, промисловістю, групами пацієнтів та іншими зацікавленими сторонами, щоб визначити пріоритети та ліцензувати необхідні ліки, об'єднуючи інтелектуальну власність для стимулювання виробництва генеричних препаратів і розробки нових лікарських засобів. MPP був заснований організацією Unitaid, що залишається головним спонсором MPP.

Роботу MPP з доступу до основних ліків також фінансує Швейцарська агенція розвитку та співробітництва (SDC). Діяльність MPP по боротьбі з COVID-19 здійснюється за фінансової підтримки Уряду Японії, Міністерства Європи та закордонних справ Франції, Німецького агентства з міжнародного співробітництва та SDC.

Shionogi & Co., Ltd. (Японія) - провідна глобальна дослідницька фармкомпанія, яка відкрила та розробила нові ліки від ВІЛ, грипу та протимікробної резистентності та виробляє продукти кількох терапевтичних груп, зокрема протиінфекційні препарати з першим сидерофором цефалоспорину. Основні напрямки досліджень і розробок компанії зосереджені на інфекційних захворюваннях.

"Енситрелвір" - пероральний противірусний препарат, що інгібує реплікацію вірусу SARS-CoV-2 шляхом селективного інгібування вірусної протеази 3CL. Препарат відомий у Японії під назвою Xocova. Отримав дозвіл регуляторної системи Японії на екстрене застосування. Це інгібітор протеази 3CL, створений у спільному дослідженні Хоккайдо університету і компанії Shionogi. "Енситрелвір" - перший противірусний агент, що демонструє як клінічну симптоматичну ефективність для п'яти типових симптомів штаму "омікрон", так і противірусну ефективність у переважно вакцинованій популяції пацієнтів із легкою та помірною інфекцією SARS-2, незалежно від факторів ризику.

У 2022 році препарат отримав дозвіл від Міністерства охорони здоров'я, праці та соціального забезпечення (MHLW) Японії на екстрене застосування для лікування інфекції SARS-CoV-2, у квітні 2023 року отримав статус прискореного визнання американської FDA.

Центральна медична рада соціального страхування (Chuikyo) Японії офіційно внесла Xocova ("Енситрелвір")/Shionogi до списку противірусних препаратів від COVID-19 японської Japanese Drug Price List (NHI), що дає змогу заносити його до переліку препаратів, які підлягають реімбурсації.

У "Лекхімі" також сподіваються, що "Енситрелвір" увійде до переліку препаратів, що підлягають реімбурсації в Україні, для його максимальної доступності всім верствам населення.