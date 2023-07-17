Медицина

15:32 17.07.2023

"Лекхім" підписав субліцензійну угоду з Патентним пулом на випуск інноваційного противірусного препарату "Енситрелвір"

3 хв читати
"Лекхім" підписав субліцензійну угоду з Патентним пулом на випуск інноваційного противірусного препарату "Енситрелвір"

Група фармкомпаній "Лекхім" підписала субліцензійну угоду з Патентним пулом лікарських препаратів (MPP, Medicines Patent Pool) на випуск генеричної версії інноваційного японського противірусного препарату "Енсітрелвір" виробництва Shionogi, що може застосовуватися для лікування COVID-19.

Як повідомили агентству "Інтерфакс-Україна" в "Лекхімі", субліцензійні угоди підписали сім фармацевтичних компаній, і "Лекхім" серед них - єдиний український фармвиробник. Крім того, угоду підписали три генеричні фармвиробники з Китаю, дві компанії з Індії та компанія з В'єтнаму.

Основну ліцензійну угоду МРР і Shionogi уклали в жовтні 2022 року. Згідно з її умовами, сім обраних виробників генеричних препаратів зможуть виробляти й постачати "Енситрелвір" до 117 країн із низьким і середнім рівнем доходу після отримання в них регуляторного дозволу або схвалення.

Коментуючи угоду, уповноважений директор, президент і виконавчий директор фармкомпанії Shionogi Ісао Теширогі наголосив на позитивному впливі підписаного документа із MPP, що надасть змогу налагодити виробництво генеричних версій "Енситрелвіру" для країн із низьким і середнім рівнем доходу.

"Це ще один гарний приклад того, чого може досягти партнерство для поліпшення охорони здоров'я в глобальному масштабі", - сказав він.

"Я щиро вітаю "Лекхім" з України та партнерів з Китаю, оскільки це перші субліцензійні угоди, які вони уклали з MPP", - зазначив виконавчий директор МРР Чарльз Гор.

"Незважаючи на те, що COVID-19 більше не класифікується як надзвичайна ситуація у сфері охорони здоров'я, наявність якісних ефективних засобів лікування в країнах із низьким і середнім рівнем доходів все ще дуже важлива", - сказав він.

Зі свого боку, у "Лекхімі" зазначають, що угода надасть змогу не лише налагодити виробництво якісного ефективного препарату, а й створить передумови для розширення присутності українських препаратів на міжнародних ринках.

Патентний пул лікарських засобів (MPP) - організація з охорони здоров'я, що функціонує за підтримки ООН. Вона працює над розширенням доступу до життєво важливих ліків для країн із низьким і середнім рівнем доходу та сприяє їх розробці. MPP співпрацює з громадянським суспільством, урядами, міжнародними організаціями, промисловістю, групами пацієнтів та іншими зацікавленими сторонами, щоб визначити пріоритети та ліцензувати необхідні ліки, об'єднуючи інтелектуальну власність для стимулювання виробництва генеричних препаратів і розробки нових лікарських засобів. MPP був заснований організацією Unitaid, що залишається головним спонсором MPP.

Роботу MPP з доступу до основних ліків також фінансує Швейцарська агенція розвитку та співробітництва (SDC). Діяльність MPP по боротьбі з COVID-19 здійснюється за фінансової підтримки Уряду Японії, Міністерства Європи та закордонних справ Франції, Німецького агентства з міжнародного співробітництва та SDC.

Shionogi & Co., Ltd. (Японія) - провідна глобальна дослідницька фармкомпанія, яка відкрила та розробила нові ліки від ВІЛ, грипу та протимікробної резистентності та виробляє продукти кількох терапевтичних груп, зокрема протиінфекційні препарати з першим сидерофором цефалоспорину. Основні напрямки досліджень і розробок компанії зосереджені на інфекційних захворюваннях.

"Енситрелвір" - пероральний противірусний препарат, що інгібує реплікацію вірусу SARS-CoV-2 шляхом селективного інгібування вірусної протеази 3CL. Препарат відомий у Японії під назвою Xocova. Отримав дозвіл регуляторної системи Японії на екстрене застосування. Це інгібітор протеази 3CL, створений у спільному дослідженні Хоккайдо університету і компанії Shionogi. "Енситрелвір" - перший противірусний агент, що демонструє як клінічну симптоматичну ефективність для п'яти типових симптомів штаму "омікрон", так і противірусну ефективність у переважно вакцинованій популяції пацієнтів із легкою та помірною інфекцією SARS-2, незалежно від факторів ризику.

У 2022 році препарат отримав дозвіл від Міністерства охорони здоров'я, праці та соціального забезпечення (MHLW) Японії на екстрене застосування для лікування інфекції SARS-CoV-2, у квітні 2023 року отримав статус прискореного визнання американської FDA.

Центральна медична рада соціального страхування (Chuikyo) Японії офіційно внесла Xocova ("Енситрелвір")/Shionogi до списку противірусних препаратів від COVID-19 японської Japanese Drug Price List (NHI), що дає змогу заносити його до переліку препаратів, які підлягають реімбурсації.

У "Лекхімі" також сподіваються, що "Енситрелвір" увійде до переліку препаратів, що підлягають реімбурсації в Україні, для його максимальної доступності всім верствам населення.

Теги: #ліки #виробництво #лекхім

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

19:18 05.07.2023
Зеленський відзначає постійний прогрес в Україні у виробництві зброї

Зеленський відзначає постійний прогрес в Україні у виробництві зброї

14:48 04.07.2023
"Верес" припинив виробництво на найбільшій у країні грибній фермі

"Верес" припинив виробництво на найбільшій у країні грибній фермі

17:31 30.06.2023
Шмигаль: Після війни Україна має стати центром виробництва сучасної зброї в Європі

Шмигаль: Після війни Україна має стати центром виробництва сучасної зброї в Європі

15:46 29.06.2023
Депутати мають намір удосконалити захист прав інтелектуальної власності на період війни для припинення блокування виходу на ринок нових ліків

Депутати мають намір удосконалити захист прав інтелектуальної власності на період війни для припинення блокування виходу на ринок нових ліків

21:15 23.06.2023
Рада ЄС отримала мандат на переговори з Європарламентом щодо законопроєкту про нарощення виробництва боєприпасів

Рада ЄС отримала мандат на переговори з Європарламентом щодо законопроєкту про нарощення виробництва боєприпасів

07:21 20.06.2023
Intel вкладе понад 30 млрд євро у виробничий комплекс у Німеччині

Intel вкладе понад 30 млрд євро у виробничий комплекс у Німеччині

23:55 14.06.2023
Постачання країнами світу до Росії компонентів для ракетного виробництва – це шлях до посилення терору, заявив Зеленський.

Постачання країнами світу до Росії компонентів для ракетного виробництва – це шлях до посилення терору, заявив Зеленський.

15:31 14.06.2023
"ArcelorMittal Кривий Ріг" знизив виробництво вдвічі через проблеми з водою

"ArcelorMittal Кривий Ріг" знизив виробництво вдвічі через проблеми з водою

11:57 11.06.2023
Росія збільшила виробництво "Кинджалів" і "Калібрів", очевидно, за рахунок обходу західних санкцій - Ігнат

Росія збільшила виробництво "Кинджалів" і "Калібрів", очевидно, за рахунок обходу західних санкцій - Ігнат

13:40 07.06.2023
Пацієнти просять головний офіс "Мерк Шарп Енд Доме Корп" вплинути на представництво в Україні

Пацієнти просять головний офіс "Мерк Шарп Енд Доме Корп" вплинути на представництво в Україні

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Рада ухвалила в першому читанні законопроєкт про медичний канабіс

На підтоплених територіях фіксують поодинокі випадки інфекційних захворювань - головний санлікар

Зеленський переніс День медпрацівників на 27 липня - указ

МОЗ не виключає загрози спалаху холери внаслідок руйнування дамби в Новій Каховці

ВООЗ зафіксувала понад 1000 атак на систему охорони здоров'я України від початку повномасштабної війни

ОСТАННЄ

У Києві встановлять сонячні електростанції для енергопостачання кількох медзакладів - Кличко

В Україні створено онлайн-мапу медзакладів, де можна безоплатно отримати психологічну та психіатричну допомогу

Медмережа "Добробут" надаватиме медичну допомогу пацієнтам центру Superhumans

Волонтери ТЧХУ надали психологічну допомогу понад 600 постраждалим унаслідок руйнування Каховської ГЕС

Рада ухвалила в першому читанні законопроєкт про медичний канабіс

Кличко показав, як змінилось відділення екстреної медичної допомоги №18 на Оболоні після ремонту

Зафіксовано понад 100 тис. сеансів використання за рік роботи в мобільному застосунку "Добробут"

Використання медичного канабісу в лікувальних цілях є міжнародною практикою - Мінветеранів

Поширення холери з непідконтрольних територій можливе за умови вживання забрудненої води або безпосереднього контакту - лікарка

Близько 80% українських онкопацієнтів оплачували лікування власним коштом

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА