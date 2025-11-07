Інтерфакс-Україна
Події
17:06 07.11.2025

Виробництво літаків Gripen в Україні розпочнеться у 2033 році – Шмигаль

2 хв читати
Виробництво літаків Gripen в Україні розпочнеться у 2033 році – Шмигаль


Україна домовилась зі Швецією про поставку 150 літаків Saab JAS 39 Gripen, а також локалізацію їх виробництва в Україні з 2033 року, повідомив міністр оборони України Денис Шмигаль.

"За результатами домовленості нашого президентом з прем'єр-міністром Швеції вчора ми відпрацювали з Міністерством оборони Швеції уже деталі майбутніх наших домовленостей. 150 "Гріпенів" класу E/F ми домовляємося, що будуть поставлені… Вчора ж був підписаний відповідний меморандум між одною з українських компаній і компанією СААБ про майбутню локалізацію "Гріпенів" в Україні. Розраховуємо, що з 2033 року "Гріпен" буде значно локалізований в Україні, його виробництво - від крупновузлової збірки до локалізації окремих деталей", - розповів Шмигаль під час спільного з президентом України Володимиром Зеленським брифінгу в п’ятницю.

Також, за його словами, розмови йшли і про те, щоб Україна отримала "Гріпени" попереднього класу C/D якомога скоріше. "Ми наполягаємо, щоб це був 2026 рік, і ведемо перемовини з партнерами про це. А вже виробництво E/F "Гріпена" буде розпочинатися трошечки пізніше, але в дуже близьких межах в будь-якому випадку", - розповів голова оборонного відомства.

Сторони проговорили про можливість початку тренування українських пілотів і механіків уже від початку 2026 року, "щоб сумістити в часі підготовку пілотів і механіків і отримання перших "Гріпенів", розповів Шмигаль.

Він також повідомив про досягнуту домовленість про створення двох робочих груп. "Перша робоча група – це технічна, про підготовку отримання "Гріпенів" і використання їх тут, в Україні. Друга робоча група – це фінансова робоча група, яка буде опрацьовувати питання цього контракту", - сказав міністр.

"Оскільки цей контракт буде найбільшим за весь час на території Європейського континенту, то це дійсно визначна і для нас, і для Швеції, і загалом для Європи угода, яка потребує дуже ретельної підготовки. Вчора ми домовились про створення двох робочих груп на базі наших міністерств, і Міністерства фінансів зокрема, і починаємо цю роботу", - додав Шмигаль.

Як повідомлялося, у жовтні Зеленський заявив, що Україна розраховує на отримання 150 літаків Gripen зі Швеції, і перші мають з'явитися наступного року. "Разом зі Швецією Україна значно збільшить свою бойову авіацію. Це амбітне завдання, і його треба виконати. Зараз історичний крок – домовленість зі Швецією про бойові літаки "Гріпен", і це хороший вибір. Ми розраховуємо на 150 таких літаків для України, і перші мають зʼявитися наступного року", - повідомив він.

Теги: #шмигаль #gripen #виробництво

